Retrospectiva 2024: Centro Catarinense de Reabilitação realiza mais de 51 mil atendimentos e entrega mais de 4 mil equipamentos

Em 2024, o Governo de Santa Catarina fortaleceu as atividades do Centro Catarinense de Reabilitação (CCR) no atendimento especializado em saúde. Ao longo do ano, foram realizados 51.800 atendimentos e entregues 4.300 equipamentos, entre órteses, próteses e cadeiras de rodas motorizadas e adaptadas.

O CCR, que há 52 anos atende a população, pertence à Secretaria de Estado da Saúde e está vinculado à Superintendência de Hospitais Públicos Estaduais (SUH). A instituição é referência em programas voltados à Deficiência Física, Neuroreabilitação de adultos, Reabilitação Pediátrica, além de ações voltadas à Deficiência Intelectual e ao Espectro do Autismo.

A unidade também conta com uma oficina especializada na fabricação e manutenção de próteses, atendendo um público diversificado, incluindo crianças, adolescentes, idosos, e pessoas com condições como paralisia cerebral, paraplegia e tetraplegia. Fisioterapeutas e equipamentos especializados garantem o ajuste perfeito das próteses, proporcionando conforto e segurança aos pacientes.

O acesso aos serviços começa pelo posto de saúde, onde é realizado o encaminhamento necessário. Ao chegar ao CCR, o paciente é acolhido por um programa interdisciplinar, que inclui avaliações de especialistas de diferentes áreas. Após as análises, é elaborado um plano de atendimento personalizado, garantindo uma assistência de qualidade e adaptada às necessidades individuais.



