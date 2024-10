Maioria dos vereadores eleitos de Tenente Portela tem curso superior

No último domingo, os portelenses foram às urnas para eleger prefeito, vice e vereadores para os próximos quatro anos. O atual prefeito, Rosemar Sala, foi reeleito, tendo Claudemir Scherer como vice.

Já no legislativo, os portelenses decidiram manter no cargo quatro dos nove vereadores, reelegendo Luísa Silva Barth (MDB), Jaine Sales Diube, que em 2020 se elegeu pelo PP e agora pelo Republicanos, Mauro Ludwig, que em 2020 se elegeu pelo PSDB e agora garantiu a manutenção da sua cadeira pelo PL, e Derli da Silva (PSDB).

Os outros cinco vereadores que conquistaram espaço na Câmara não são necessariamente novidade. Rosângela Fornari e Cristiane Feyth, ambas do PSDB, já foram vereadoras em duas legislaturas entre 2012 e 2020. Rosângela era filiada ao MDB e Cris ao PP. Elisângela Lutz, do PL, vai ocupar a função pela primeira vez, mas já concorreu ao cargo em 2020, sem sucesso, e na última gestão chegou a ocupar o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico. Micheli Vargas, do PDT, estava concorrendo pela primeira vez, no entanto, também já ocupou cargo público em Tenente Portela, tendo sido Secretária de Saúde entre 2019 e 2020.

Um fato histórico para o legislativo portelense foi a eleição de cinco mulheres. Caso todas permaneçam na Câmara de Vereadores — há a possibilidade de pelo menos uma delas sair para assumir uma secretaria — será a primeira vez na história que a casa terá maioria feminina.

Quanto à escolaridade dos eleitos, os portelenses elegeram três vereadores com ensino superior completo: Micheli, Luísa e Elisângela; cinco com ensino médio completo: Cris, Diube, Luciano Berta, Mauro e Rosângela; e um com ensino fundamental incompleto: Derli.