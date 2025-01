Retrospectiva 2024: Santa Catarina reforça a infraestrutura dos hospitais estaduais

Foto: Roberto Zacarias/Secom

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), implementou um amplo programa de obras e melhorias nos hospitais estaduais em 2024. Investimentos em infraestrutura, modernização de equipamentos e expansão de serviços têm sido um dos focos da atual gestão. O objetivo é qualificar o atendimento à população e as condições de trabalho dos profissionais de saúde.

Grande Florianópolis

No Hospital Regional de São José (HRSJ) destaca-se a entrega da nova sala de recepção com capacidade para 120 pessoas, que organizou os atendimentos ambulatoriais. Houve também a entrega da reforma da central de aquecimento de água. Os antigos equipamentos, em uso desde a inauguração do hospital em 1987, foram substituídos por versões mais eficientes e modernas, incluindo três novos reservatórios térmicos.

A reforma da cobertura com a substituição de 2,9 mil metros quadrados de telhas de fibrocimento por estruturas metálicas beneficiou setores como a Maternidade e o Centro Cirúrgico. Também foi entregue a reforma de uma das enfermarias da UTI Neonatal, bem como dos consultórios da maternidade. Ainda estão em andamento a revitalização de 30 quartos de internação, da UTI 2, a substituição de quatro elevadores e a restauração da fachada.



No Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), está em fase final a construção de uma nova ala de Medicina Nuclear, equipada para diagnósticos avançados. Além disso, as obras de restauração da fachada e melhorias na cobertura reforçam a infraestrutura da unidade.

Já no Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), a reforma da emergência abrangeu 1.244 metros quadrados, com novos revestimentos, climatização e mobiliário. O hospital recebeu novos equipamentos para a Central de Gases, assim como a instalação de uma nova rede de tubulações para atender demandas atuais e futuras. Além disso, um contrato de manutenção no valor de R$ 1,2 milhão permitiu o início de reparos estruturais nos pavimentos, incluindo renovação de pisos, pintura e melhorias elétricas e hidráulicas no ambulatório de ortopedia, leitos de neurologia e consultórios de otorrinolaringologia.

O Hospital Santa Teresa (HST), em São Pedro de Alcântara, passou pela primeira grande reforma de sua rede de iluminação externa desde 1940, com a instalação de luminárias de LED e uma nova subestação. Também foram entregues a reforma da Casa dos Enfermeiros e Médicos e um edifício dedicado à Terapia Ocupacional. Atualmente está em andamento a reforma dos telhados das enfermarias.

Investimentos em Oncologia e Psiquiatria



No Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), em Florianópolis, foram entregues as obras do novo bunker que viabilizaram a instalação de um moderno equipamento de radioterapia. Com isso, estima-se que o CEPON aumentará em 800 o número de sessões de radioterapia mensais. Os exames serão realizados em 2025. Também foi concluída a reforma do telhado e das lajes, que apresentavam infiltração. Atualmente estão em andamento as obras de ampliação do laboratório de anatomopatologia e das áreas administrativas.

No Instituto de Psiquiatria (IPq), foi entregue a revitalização da 3ª Enfermaria, agora com 20 leitos destinados a pacientes masculinos em fase de recuperação de depressão e outros diagnósticos. Estão em andamento a reforma da 1ª Enfermaria e a construção da nova ala feminina no Bloco F, que contará com 40 leitos. O setor de nutrição também passa por reformas estruturais.

Inaugurações e modernizações pelo Estado

Em Lages, no Hospital Tereza Ramos, o governador inaugurou em junho a reforma da nova emergência com foco em tratamentos oncológicos, pós-operatórios e queimados. O hospital também passou por reformas estruturais com a substituição de telhados, instalação de calhas e pintura externa dos prédios.

Já em Ibirama, o Hospital Waldomiro Colautti recebeu melhorias na emergência e no sistema de aquecimento de água, com a instalação de dois novos reservatórios térmicos.

Em Joinville, no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, a revitalização da emergência abrange uma área de 1.471 metros e avança em etapas, com entregas como a Unidade de Dor Torácica, setor de observação, três consultórios clínicos, salas de atendimento e a sala amarela, com capacidade para 11 leitos de internação. Atualmente, está em andamento a reforma da sala de estabilização.

Melhorias nos Serviços de Maternidade e Pediatria

No Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) a sala de espera foi decorada com temas infantis e ampliada em 108 metros quadrados, triplicando sua capacidade e permitindo um acolhimento mais humanizado. Foram entregues 28 novos leitos com as reformas das enfermarias A, E e D, além da revitalização de 15 consultórios do Ambulatório Geral C, destinados à pediatria geral e infectologia. O hospital também recebeu uma nova Central de Gases Medicinais, com adequações que aumentaram o fluxo da rede hospitalar. Atualmente, estão em andamento as reformas na emergência e na Unidade C que incluem melhorias estruturais, ampliação de leitos e acessibilidade.

Na Maternidade Carmela Dutra, as melhorias incluíram a entrega da nova sala de espera climatizada e do novo mamógrafo digital com estação de diagnóstico. O aparelho reduziu o tempo do exame e a exposição à radiação, ampliando a capacidade de atendimento por mês. A UTI Neonatal passou por melhorias estruturais e adequações que ampliaram o fluxo da rede de gases. O Centro Obstétrico também foi reformado e teve sua capacidade aumentada, passando de cinco para sete leitos. Além disso, foi entregue a obra do novo abrigo de resíduos, em conformidade com as normas sanitárias.

A Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, recebeu a ampliação do Banco de Leite, que agora conta com estrutura para assistência técnica modernizada voltada à coleta, exames e pasteurização. Estão em fase final as obras da emergência obstétrica, que incluem uma nova sala de ultrassonografia, a revitalização de 33 quartos de internação, a ampliação das unidades neonatais (UCINCo e Canguru) e a construção de um setor específico para indução do parto normal. Além disso, a entrega da nova Central de Resíduos Hospitalares reforçou a infraestrutura.

As ações reforçam o compromisso do Governo de Santa Catarina em oferecer uma rede de saúde pública eficiente e preparada para atender às necessidades da população.



