Estado distribuiu mais de 16 milhões de doses de vacinas em 2024

Mais de 16 milhões de doses de vacinas foram distribuídas em 2024 no Rio Grande do Sul a partir da Central Estadual de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da Secretaria da Saúde (SES). Para atender às atividades de vacinação de rotina do calendário de imunizações, foram disponibilizados 48 tipos de imunizantes para uso no Sistema Único de Saúde (SUS).

As vacinas protegem a população em diferentes fases da vida, abrangendo crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Além da vacinação de rotina, campanhas pontuais e nacionais são realizadas anualmente. O calendário nacional de vacinação está disponível neste link .



Localizada em Porto Alegre, a Ceadi atua de forma coordenada com o Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Suas funções incluem receber vacinas e medicamentos imunobiológicos, solicitar reabastecimentos, armazenar os produtos em câmaras frias e distribuí-los às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e ao município de Porto Alegre. Essas ações garantem a entrega de vacinas a cerca de 2 mil salas no Estado, que integram a Rede de Frio Estadual. Essa rede utiliza equipamentos adequados para a conservação dos imunizantes em temperaturas controladas. A Ceadi realiza o envio mensal de cargas às regionais e municípios durante as três primeiras semanas de cada mês.

Abastecimento e estoque estratégico

As vacinas de rotina são solicitadas mensalmente ao Ministério da Saúde, com base em critérios técnicos que consideram o público-alvo e a demanda estimada. Também é mantido um estoque estratégico de reserva. “Os quantitativos são definidos para serem bem aproximados à necessidade mensal, para evitarmos, desta forma, a perda de doses por validade vencida na Central Estadual”, destacou a coordenadora da Ceadi, Tatiana Castilhos.

Ela informou que a perda por vencimento atualmente está dentro dos limites previstos e representa menos de 5% do total de doses de vacinas recebidas anualmente no Estado. O maior percentual de perdas em 2024 ocorreu para doses de vacinas contra covid-19, que representaram em torno de 17% do total de doses recebidas. “Isso se deve ao fato da baixa procura da população pelas vacinas e à atualização dos imunizantes devido a novas cepas circulantes” avaliou.

Além disso, o governo do Estado investiu em equipamentos modernos para fortalecer a Rede de Frio. Foram entregues 84 novas câmaras de conservação às regionais e há planos para adquirir mais equipamentos em 2025, ampliando o suporte aos municípios.