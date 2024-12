Secretaria de Saúde intensifica ações para Pessoas com Estomias em 2024

Foto: Ana Melhado/Ascom SES

Neste ano, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu um passo significativo no atendimento a Pessoas com Estomias, com um cadastro atual de 5.485 pacientes com estomias intestinais e urinárias, além de 283 com estomias respiratórias. Em média, 5.600 pacientes recebem atendimento mensalmente. Santa Catarina se destaca como o único estado do país a oferecer insumos padronizados para a reabilitação fonatória e pulmonar destes pacientes.

Para aprimorar os conhecimentos e práticas dos profissionais da saúde, a SES realizou seminários e encontros direcionados a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, acadêmicos de enfermagem e medicina, além de outros profissionais que atuam nos Hospitais da Rede e na Atenção Primária em Saúde nos municípios e nas regionais de saúde.

“A realização anual dos seminários de capacitação itinerantes é importante. Este projeto, em parceria com a Comissão de Saúde e a Escola do Legislativo, está em vigor desde 2017. A Secretaria, por meio da área técnica, organiza de quatro a seis seminários por ano, abrangendo todos os profissionais da rede, incluindo aqueles da atenção primária, hospitais e atenção especializada, com foco no cuidado, na atenção e no manuseio dos insumos, cuja aquisição é de responsabilidade da Secretaria”, destaca Jaqueline Reginatto, Gerente de Habilitações e Redes de Atenção da SES.

Os seminários têm como objetivo desenvolver competências específicas nos profissionais de saúde, garantindo um cuidado integral, eficiente e humanizado para pessoas com estomias. A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida e autoestima dos pacientes e oferecer suporte para a reabilitação e reintegração social.

A estomia é um procedimento cirúrgico que cria um estoma — um orifício na parede abdominal ou na traqueia — de forma definitiva ou provisória. Essa cirurgia tem como finalidade estabelecer um caminho alternativo para a eliminação de urina ou fezes, além de auxiliar na respiração ou na alimentação, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida ao paciente.

O Estado oferece 10 itens aos pacientes e apenas a laringe eletrônica é disponibilizada pelo Ministério da Saúde; os demais insumos são adquiridos com recursos da SES.

