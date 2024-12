Passo Fundo confirma mais dois casos de Mpox

Passo Fundo registrou mais dois casos de mpox em dezembro, elevando para três o número de diagnósticos confirmados na cidade em 2024. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Os pacientes, dois homens de 30 e 31 anos, têm relação entre si e relataram viagem recente a Florianópolis (SC), onde estiveram em contato com pessoas de outros países. Ambos passam bem e não apresentaram complicações, informou a SES.

O primeiro caso na cidade foi registrado em julho, quando um homem de 28 anos contraiu a doença após uma viagem a São Paulo. Assim como os novos diagnósticos, ele foi infectado pela cepa "Clado 2", que circula no Brasil desde 2022.

Situação no Rio Grande do Sul

Até 20 de dezembro, o Rio Grande do Sul contabilizou 21 casos positivos de mpox. Os registros estão distribuídos da seguinte forma:

Porto Alegre: 11 casos

Gravataí: 4 casos

Passo Fundo: 3 casos

Alvorada, Canoas e São Luiz Gonzaga: 1 caso cada

Apesar do aumento de registros no estado, o Brasil apresentou uma redução significativa no número de casos em 2024, com quase 2 mil notificações confirmadas, contra mais de 10 mil no pico da doença em 2022.

Sobre a doença

A mpox, anteriormente conhecida como "varíola dos macacos", é uma doença viral detectada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo. Ela pode ser transmitida de animais para humanos, bem como pelo contato próximo com pessoas infectadas.

Os principais sintomas incluem febre, dores musculares e lesões na pele. Em 2024, uma nova variante do vírus (Clade 1b) fez a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar emergência sanitária global devido à sua maior letalidade.

A SES segue monitorando os casos no estado e reforça a importância de cuidados, especialmente em viagens e em situações de contato próximo com pessoas de outros países.