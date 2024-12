Retrospectiva 2024: SC amplia rede hospitalar pública com unidades que antes eram exclusivamente privadas

Foto: Assessoria / HSM



Prosseguindo com as ações para fortalecer a assistência hospitalar catarinense, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) finaliza o ano de 2024 com oito hospitais integrando a rede de atendimento público de saúde. Desses, cinco foram contratualizados este ano e os demais em 2023. Santa Catarina é a unidade da federação que mais avançou no credenciamento de hospitais privados que passaram a fazer parte da rede de 199 hospitais que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos garantindo mais acesso à população, significa que um paciente que antes tinha que fazer uma cirurgia de ortopedia em Florianópolis, por exemplo, pode ser atendido na sua cidade, na sua região. No início do ano devemos trazer mais um hospital de São Miguel do Oeste para atender SUS. Então nós chegaremos nesse governo a nove hospitais que eram privados e que estão disponibilizando leitos de UTI, leitos clínicos, fazendo cirurgias eletivas, nos ajudando a levar a saúde para mais perto da população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

Em 2024, o Hospital Vida Spa, de Joinville, passou a oferecer leitos de enfermaria para atender a população do município e da região. O Hospital São Miguel, em Joaçaba, assim como o Hospital CasaVitta Santé, em São Miguel do Oeste, tem realizado cirurgias eletivas aos pacientes do Oeste catarinense. Recentemente, o Hospital Ana Schmitt, de Florianópolis, passou a integrar a rede pública para reforçar a realização dos procedimentos eletivos no estado. Neste mês, o Hospital Baía Sul de Florianópolis passou a atender pelo SUS para a realização de cirurgias de alta complexidade em ortopedia.

A ação de ampliação da rede iniciou em 2023, quando foram contratualizados três hospitais. No Meio-Oeste catarinense, os Hospitais São Lucas, de Tangará, e Salvatoriano Santa Maria, de Videira, estão oferecendo serviços públicos à população. Assim como, o Hospital e Maternidade Imigrantes, de Brusque, que aumentou a oferta de serviços hospitalares no Vale do Itajaí. As instituições realizam atendimentos emergenciais, além de consultas, exames e cirurgias eletivas.

Atualmente, Santa Catarina conta com 199 hospitais que prestam serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desses, 130 estão sob gestão estadual (unidades próprias, contratualizadas e vinculadas à SES) e 68 sob gestão municipal.



