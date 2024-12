Retrospectiva 2024: Santa Catarina ultrapassa 1,4 mil leitos de UTI ativos com reforço na rede de saúde

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

O Governo de Santa Catarina abriu 254 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para atendimento pelo SUS, chegando à marca de 1.411 leitos de UTI ativos no estado. É a unidade da federação que mais incorporou leitos de UTI SUS no país. Foram 104 leitos abertos em 2024 e 150, no ano de 2023. Os leitos estão distribuídos entre neonatais (61), pediátricos (73) e adultos (100), abrangendo todas as macrorregiões. A iniciativa tem impacto direto no aumento da capacidade de atendimento, proporcionando ampliação do suporte a pacientes críticos e impulsionando a realização de cirurgias eletivas.

“Estamos ampliando a capacidade de atendimento seguindo a determinação do governador Jorginho Mello, os leitos são fundamentais para a realização das cirurgias eletivas e diminuir os vazios assistenciais em algumas regiões”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Para os próximos meses, está prevista a abertura de 40 novos leitos de UTI, sendo: 10 leitos de UTI neonatal no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí; 10 leitos de UTI adulto no Hospital Santo Antônio, em Itapema; 10 leitos de UTI adulto na Fundação Hospitalar de Rio Negrinho; e 10 leitos de UTI no Hospital Regional do Oeste.

Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) segue debatendo com os municípios e hospitais a pactuação de planejamento para ampliações, em especial, nas regiões Oeste, Foz do Rio Itajaí e Grande Florianópolis.

Para a abertura dos leitos, o Governo do Estado tem investido na aquisição dos equipamentos. E para pleno funcionamento, a Secretaria de Estado da Saúde está custeando integralmente, até a habilitação pelo Ministério da Saúde, com repasses de R$ 1,2 mil por leito vago e R$ 1,8 mil por leito ocupado.

Leitos em todas as regiões

Os leitos já abertos foram destinados a hospitais de diversos municípios catarinenses: Araranguá e Sombrio, na macrorregião Sul; Blumenau, Brusque e Timbó, no Vale do Itajaí; Itajaí, na Foz do Rio Itajaí; Lages, na Serra; Mafra, no Norte e Nordeste; São José, na Grande Florianópolis; Caçador e Joaçaba, no Meio-Oeste; Chapecó e Concórdia, no Grande Oeste.

Os leitos são para atender os pacientes SUS de todo o estado, pois o sistema hospitalar catarinense funciona em forma de rede. Quando não há vaga em um hospital, busca-se leito, via Regulação, em outros hospitais, primeiro na região e depois fora dela.



