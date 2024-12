Paciente do Cepon se transforma em Papai Noel e leva esperança ao hospital

Fotos: Divulgação / SES

Os pacientes, acompanhantes e colaboradores do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade da Secretaria de Estado da Saúde, em Florianópolis, receberam uma visita especial: o Papai Noel. A ação buscou reforçar a esperança e trazer momentos de alegria em meio aos desafios enfrentados no tratamento contra o câncer.

O responsável por dar vida ao bom velhinho foi Paulo Bittencourt, paciente do Cepon diagnosticado com câncer de próstata e que será submetido a uma cirurgia em breve. Há 12 anos, ele se dedica a levar solidariedade e alegria ao próximo, utilizando o Natal como uma oportunidade para transformar medo em força e amor.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante a visita, Paulo percorreu todos os setores do hospital, distribuindo presentes e levando mensagens de esperança. Ele compartilhou sua experiência: “Dediquei-me a levar conforto e alegria aos pacientes. Sou muito bem tratado no Cepon, e trazer a magia do Natal para o hospital foi uma experiência única. Há 12 anos entrego brinquedos para crianças carentes, porque sei como é importante ter esse momento mágico. Aqui, vi nos olhares das pessoas o quanto fiz o bem”, afirmou.

Segundo o diretor-geral do Cepon, Marcelo Zanchet, ações como essa têm impacto positivo no tratamento. “Manifestações de amor, carinho e atenção são fundamentais. Lembrar o quanto uma pessoa é querida em momentos tão delicados contribui significativamente para sua recuperação e fortalecimento”, destacou Zanchet.

O Cepon é referência em oncologia, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Centro de Referência em Medicina Paliativa no Brasil. A unidade está sob gestão da Fahece e alia excelência técnica a práticas de humanização no cuidado aos pacientes.