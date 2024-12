Retrospectiva 2024: Centro de Informação e Assistência Toxicológica de SC bate recorde de atendimentos

Foto: Divulgação / SES

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC) celebra 40 anos de dedicação à saúde pública com um recorde de atendimentos este ano. Vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), o serviço é referência em Toxicologia Clínica em todo o estado, oferecendo atendimento em regime de plantão permanente, tanto por telefone quanto presencialmente, para casos de intoxicações e envenenamentos.

Até o dia 15 de dezembro, o CIATox/SC registrou 27.366 atendimentos, superando o total do ano de 2023, com 26.146 atendimentos. O aumento registrado com relação ao mesmo período do ano anterior foi de 12%.

A gerente do CIATox/SC, Danielle Bibas Legat Albino, destaca a importância do trabalho realizado pelo centro: “Nosso objetivo é orientar profissionais de saúde e a população em geral sobre as condutas clínicas adequadas em casos de intoxicações e envenenamentos. O atendimento é disponibilizado 24 horas por meio de telefone, complementado por apoio laboratorial especializado, fundamental para a abordagem e tomada de decisão em situações de emergência”, explica.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em setembro de 2024, o CIATox/SC, em parceria com o CIEGES/SC, lançou o Painel de Registros de Intoxicações e Envenenamentos. Esta ferramenta inovadora permite a análise de dados e a formulação de decisões estratégicas para a prevenção e controle dos casos de intoxicação e envenenamento em Santa Catarina.

Além disso, em 2024, foram publicados o Relatório Anual de Atividades do Centro, referente ao ano de 2023, e três boletins epidemiológicos: o III Boletim Epidemiológico – Plantas e Fungos (2014-2022), o IV Boletim Epidemiológico – Série Histórica 40 anos (1984-2023) e o V Boletim Epidemiológico – Perfil Epidemiológico das Exposições a Medicamentos (2014-2023), todos disponíveis no site do CIATox/SC.

A equipe de profissionais do CIATox/SC tem se envolvido em diversos eventos científicos e acadêmicos, além de entrevistas e ações nas redes sociais. O objetivo é promover o conhecimento na área da toxicologia, com foco em medidas preventivas e primeiros socorros em casos de intoxicação e envenenamento.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]