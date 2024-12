Samu inicia atendimentos em Itapema com Unidade de Suporte Avançado

Foto: Divulgação / Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) começou sua operação de atendimentos à população catarinense na cidade de Itapema. A entrega da Ambulância de Suporte Avançado (USA) foi realizada nesta sexta-feira, 20, em frente à Prefeitura.

O Samu da macrorregião de Foz do Itajaí já conta com três serviços de suporte avançado, localizados nas cidades de Balneário Camboriú, Navegantes e Itajaí. A região ganhou mais um reforço em atendimento pré-hospitalar com a nova unidade em Itapema.

Além das ambulâncias, a região ainda conta com o serviço de seis motolâncias, que são fundamentais para garantir o atendimento ágil em locais com muito trânsito e engarrafamento.

“A implantação da USA demonstra o comprometimento do Governo do Estado com a saúde dos catarinenses, que de maneira definitiva na região, vem diminuir o tempo resposta nos atendimentos de Itapema, Bombinhas e Portobelo. Essa unidade vai apoiar as ambulâncias de Suporte Básico existentes e atender os casos mais graves de saúde” , destaca Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A nova base, que iniciou suas operações em Itapema, ficará permanentemente após a temporada de verão 2024/2025.

“A temporada de verão atrai muitos visitantes ao nosso Litoral. Em decorrência desse aumento populacional, precisamos garantir que todos tenham acesso aos serviços do Samu, que precisa chegar de maneira rápida e eficiente a todos os locais”, enfatiza a diretora-geral do Samu/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

“Estamos muito contentes com a vinda do serviço do SAMU à nossa cidade. A Unidade de Suporte Avançado (USA), com médicos, enfermeiros e condutores socorristas, será mais um diferencial na área da saúde para a população. Moradores e visitantes agradecem essa importante conquista”, comemorou a prefeita de Itapema, Nilza Nilda Simas.

Atualmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conta com 27 unidades de suporte avançado, sete serviços inter-hospitalares e três serviços aeromédicos. Com a nova base em Itapema, o SAMU encerra 2024 com 28 Unidades de Suporte Avançado no Estado.

