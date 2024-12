Estado assina convênio de R$ 1,8 milhão para construção de unidade de hemodiálise em Lagoa Vermelha

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (19/12), convênio com o Hospital São Paulo, de Lagoa Vermelha, para a construção de uma unidade de hemodiálise. O investimento, que integra o Programa Avançar Mais, por meio da Secretaria da Saúde (SES), será de R$ 1,8 milhão na obra. A iniciativa visa proporcionar maior conforto e qualidade de vida aos pacientes, permitindo que realizem o tratamento mais próximo de suas residências.

O governador ressaltou o ganho de qualidade no atendimento para a população de toda a região ao reduzir a necessidade de deslocamentos. A nova unidade será instalada em uma área de 440 metros quadrados e atenderá uma demanda do município e região. Atualmente, os pacientes de Lagoa Vermelha que necessitam de hemodiálise precisam se deslocar até Passo Fundo para realizar o tratamento.

“Hoje os pacientes enfrentam viagem de uma hora e meia para ir, quatro horas fazendo a hemodiálise, depois mais o retorno, pelo menos três vezes por semana. Agora, vão ter esse atendimento mais próximo de casa. Então, é conforto, qualidade de vida, segurança e saúde para milhares de pessoas que precisam desse serviço. Um investimento que o governo do Estado faz com muito orgulho e que a gente espera que possa ser entregue ainda em 2025”, afirmou Leite.

A assinatura ocorreu no Palácio Piratini, com a presença da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, e do superintendente do Hospital São Paulo, Ademir Perinetto. Também participou o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. “É um momento que muda a história de Lagoa Vermelha. Por isso, tenho o dever de agradecer ao governador pela parceria com os municípios. Avançamos muito a partir do seu trabalho. A sua liderança permitiu que todos nós, prefeitos, pudéssemos ter um trabalho ainda melhor, e quem ganha com isso é a nossa comunidade”, afirmou Bonotto.

A hemodiálise, um procedimento essencial para pacientes com doenças renais, é realizada com o auxílio de uma máquina que filtra o sangue, substituindo parcialmente a função dos rins debilitados. Com a instalação da unidade, com 15 posições para realização do procedimento, espera-se atender pacientes de até 20 municípios da região, abrangendo uma população estimada em 131 mil habitantes.

“Todos os investimentos do Avançar olham para as necessidades da população, para serviços que melhorem a vida das pessoas. A hemodiálise sem dúvida é dos mais sensíveis, porque as pessoas recorrentemente precisam desse procedimento e, às vezes, viajam muitos quilômetros. Então, essa nova unidade fará de fato a diferença”, declarou a secretária-adjunta da SES, Ana Costa.

O serviço será referência para as cidades da 18ª Região de Saúde do Estado, que inclui André da Rocha, Barracão, Cacique Doble, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santa Cecília do Sul, Santo Expedito do Sul, São José do Ouro, São João da Urtiga, Tapejara, Tupanci do Sul, Vila Lângaro e Água Santa.