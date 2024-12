CEPON recebe novo equipamento de ultrassonografia doado pela AVOC

Foto: Divulgação/SES

O Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON) recebeu um novo aparelho de ultrassom para o centro cirúrgico. Avaliado em R$ 72 mil, o equipamento foi doado pela Associação de Voluntários (AVOC) em resposta a uma solicitação da direção do CEPON para suprir uma necessidade do setor, que vinha compartilhando um outro ultrassom com a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O novo ultrassom, modelo Versana, da GE, é equipado com três sondas – setorial, convexa e linear – e possui tecnologia Doppler, o que permite a realização de todos os exames necessários na unidade com maior precisão e eficiência. A escolha do modelo levou em consideração sua compatibilidade com o parque tecnológico já existente no CEPON, garantindo uma interface amigável e conhecida pela equipe clínica.

A chegada do equipamento irá assegurar uma maior agilidade e qualidade nos atendimentos. A direção do Cepon agradece à AVOC pelo apoio contínuo e reforça a importância de parcerias como esta para garantir a excelência dos serviços oferecidos aos pacientes. O Cepon é uma unidade do Governo do Estado vinculada à Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES) e gerida pela FAHECE.