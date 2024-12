Referência na Serra Catarinense, Hospital e Maternidade Tereza Ramos completa 81 anos

Foto: Divulgação SES

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos (HMTR) é referência na saúde da população da Serra Catarinense há mais de oito décadas. Prestando serviços desde a fundação em 1943, a unidade, que pertence à Secretaria de Estado da Saúde (SES), celebra 81 anos de história, marcada pelo compromisso em oferecer serviços e cuidados essenciais à comunidade.

Desde 2023, foram realizadas 25.071 internações e 11.290 cirurgias. No mesmo período, na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), foram registrados 45.495 atendimentos médicos e com a equipe multiprofissional do serviço. Além das consultas, são realizadas, mensalmente, 350 sessões de quimioterapias e 60 sessões de radioterapia. Em relação ao atendimento materno infantil, um dos pilares do HMTR, foram realizados 941 partos cesarianos e 1.244 partos normais. O Centro Obstétrico realiza, em média, mil atendimentos mensais.

Esses são alguns números que evidenciam a relevância da atuação do Hospital e a abrangência de suas linhas de cuidado.

“O hospital tem se empenhado em oferecer atendimento de qualidade, com tecnologia e cuidado humanizado. Este aniversário é um reflexo do trabalho de todos os profissionais que fazem parte dessa jornada. Agradecemos à população pela confiança e reafirmamos nosso compromisso de continuar inovando e cuidando com carinho de todos que nos procuram. Parabéns a todos que contribuíram e contribuem com essa história”, ressalta a diretora, Maria Cristina Mazzetti Subtil

Abertura da Emergência

A nova ala da emergência, inaugurada em 3 de junho de 2024, tem atendido entre 800 e 1.000 pacientes mensalmente. Com a expansão, os pacientes oncológicos não precisam mais se deslocar à UPA como acontecia anteriormente. Além disso, os pacientes pós-operatórios que enfrentam intercorrências cirúrgicas, casos de médio e grande queimados, conforme o fluxo estabelecido pela Rede de Urgência e Emergência contam com o atendimento na unidade.

Infraestrutura

Conta com uma área construída de 35.379,23 m2 e 296 leitos, distribuídos em:

37 leitos de UTI adulto;

12 leitos de UTI neonatal;

8 leitos para queimados;

31 leitos de maternidade;

38 leitos oncológicos;

24 leitos cirúrgicos;

17 leitos de isolamento;

Demais leitos clínicos.

Residência Médica

O HMTR investe na formação de novos profissionais e mantém programas de residência médica nas áreas de clínica médica, oncologia clínica e cirurgia, contribuindo para o futuro da saúde na região.

Programação Comemorativa

Em seu aniversário, o HMTR irá receber a Fanfarra Rubens de Arruda Ramos, que irá se apresentar na recepção do Bloco 2, às 10 horas. Às 15:30 horas será realizada uma Missa em ação de graças na Capela do Bloco 1.

