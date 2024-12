Projeto do Esporte Clube Sírio fecha 2024 com diversas ações solidárias

Há seis anos, o Esporte Clube Sírio deu um passo à frente no universo da filantropia, quando acreditou na ideia de Rita de Cássia Halti em criar um departamento de filantropia dentro do clube. Assim surgiu o Departamento Sírio do Bem, que realiza diversas ações de solidariedade para outros clubes e instituições.

Em 2024, o Departamento Sírio do Bem continuou a expandir seu alcance e impacto, com o apoio de cerca de 70 voluntárias — associadas e não associadas —, além de inúmeros associados que abraçam as campanhas promovidas.



Realizações de 2024

Entre as ações deste ano, destacam-se:



• Doação de mantas adaptadas para cadeirantes, destinadas ao Hospital Cruz Verde, confeccionadas com carinho pelas voluntárias.



• Campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e materiais de higiene, beneficiando diversas causas, incluindo o Rio Grande do Sul e o SOS Síria.



• Campanha do agasalho, com doações para inúmeras instituições.



• Apoio a crianças em tratamento oncológico da Santa Casa de Misericórdia, com um Natal especial.



• Doação de mais de 5 mil peças confeccionadas à mão, entregues a hospitais e instituições como: Itaci, Darci Vargas, A.C. Camargo, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Samaritano, TUCCA, GRAACC, Casa Roupe, Casa Ninho, Casa Transitória, Ondina Lobo e AACC, entre outras.



• Campanhas para refugiados nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, além de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.



• Ações para pessoas com autismo, realizadas em parceria com a ONG Adiante.



• Doação de cabelos naturais à Rapunzel Solidária, entregues diretamente ao Hospital Itaci.



• Doações para instituições religiosas, como a Igreja Árabe Brasileira e a Igreja da Paz, que atendem refugiados e famílias carentes.



O Projeto Perucas dos Sonhos possui uma página no Instagram: @projeto.perucasdossonhos



“Essa iniciativa é um orgulho para todos os associados do clube, que se tornaram parte essencial dessa história de solidariedade e transformação”, ressalta Rita de Cássia. “A cada voluntária, associado, colaborador e parceiro: nosso mais sincero agradecimento. Eles são a força que torna cada ação possível”, destaca.