Saúde orienta municípios a desenvolverem Planos de Preparação e Resposta às Emergências em Saúde Pública

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (DIVS), tem intensificado os esforços para preparar os municípios no enfrentamento de emergências em saúde pública causadas por desastres. Em 2024, foram capacitados 623 servidores como parte do Programa Vigidesastres SC, que busca fortalecer a gestão de riscos. As iniciativas resultaram na aprovação de Planos Municipais de Preparação e Resposta às Emergências em Saúde Pública (PPR-ESP) em 269 municípios catarinenses, o que representa 91% do total.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com Ana Cristina Pinheiro Prado, gerente de Saúde Ambiental da DIVS, a preparação é essencial para minimizar os impactos dos desastres. “Os efeitos dos desastres podem extrapolar a oferta de serviços e recursos de saúde disponíveis para a população, sendo de extrema importância a celeridade no gerenciamento desses efeitos, com ações planejadas e necessárias de Preparação, de Vigilância e de Resposta às Emergências em Saúde Pública”, destacou

Dessa forma, os planos visam planejar ações de resposta e medidas urgentes para o controle e contenção dos eventos emergenciais de maneira qualificada e cooperativa, promovendo a articulação entre diferentes setores e esferas de governo.

Foto: Reprodução/Secom SC

As capacitações foram divididas em duas modalidades: uma teórica, abordando as ações de vigilância em saúde dos riscos associados aos desastres, e uma prática, que consistiu em um exercício simulado sobre chuvas intensas.

Ao longo do ano, a Gerência de Saúde Ambiental (GESAM) da DIVS promoveu dois cursos online, que capacitaram 96 profissionais, e nove cursos presenciais, com a participação de 527 profissionais de diferentes áreas, como secretários municipais de saúde, equipes de vigilância sanitária e epidemiológica, assistência farmacêutica e atenção primária.

Foto: Reprodução/Secom SC

Vigidesastres

O Programa Vigidesastres de Santa Catarina está alinhado às diretrizes do Programa Nacional, que define seu papel na gestão de risco de desastres como um processo de antecipação, planejamento e preparação para resposta, envolvendo os diferentes setores e esferas de governo (municipal, estadual e federal), assim como na sociedade e nas comunidades suscetíveis.

O programa é gerenciado pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado, por meio da Gerência de Saúde Ambiental (Gesam), que coordena as ações de capacitação e suporte técnico aos municípios.



