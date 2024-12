Saúde em Obras: Governo do Estado entrega obras de revitalização do Centro Obstétrico da Maternidade Carmela Dutra

Fotos: Leo Munhoz/Secom

O Governo do Estado de Santa Catarina entregou nesta terça-feira, 17, as obras de revitalização do Centro Obstétrico da Maternidade Carmela Dutra (MCD), em Florianópolis. O local não recebia uma grande reforma desde 1996. Agora a capacidade de atendimento do setor aumentou em 40%, passando de cinco para sete leitos. Além das melhorias estruturais, o espaço foi equipado com novos móveis e conta agora com uma área externa para as gestantes caminharem. O investimento total na obra foi de cerca de R$ 276 mil.

“A Maternidade Carmela Dutra é referência para toda a Grande Florianópolis, é uma maternidade histórica que entrega muita saúde, há quase 70 anos. O governador Jorginho Mello desde o início de 2023 deixou claro que nós temos que passar a saúde de Santa Catarina a limpo, estamos passando, hoje estamos entregando esse espaço revitalizado, um trabalho da Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a unidade hospitalar e voluntários. Um ambiente mais digno para quem trabalha e principalmente para quem é atendido. Então essa é a nossa missão, e seguiremos com muitas entregas em 2025”, ressalta o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

Foto: Reprodução/Secom SC

As reformas modernizaram uma área de 292 metros quadrados. Foram realizadas melhorias que incluíram piso, paredes, substituição de divisórias e portas, recuperação de esquadrias, forros e sistema de iluminação. Também foram realizados investimentos em novos móveis, cortinas e na criação de um espaço externo para as gestantes caminharem durante o trabalho de parto.

“Passaremos a contar com sete camas PPP, de pré-parto, parto e pós-parto, correspondendo a um aumento de até 40% da capacidade atual. Em ambientes mais amplos e com duas salas de procedimento, a mãe poderá ter o bebê no leito, sem a necessidade de deslocamento e com a possibilidade de atendimento a qualquer emergência obstétrica. Junto a cada cama PPP, haverá um berço de reanimação, garantindo que o recém-nascido seja atendido ao lado da mãe durante toda a estadia na unidade”, destacou o Diretor-Geral da Maternidade Carmela Dutra, Gilberto Seemann.

Foto: Reprodução/Secom SC

As obras representaram um investimento de cerca de R$ 276 mil. Dos quais, cerca de R$ 201 mil foram destinados à recuperação estrutural e melhorias no espaço físico, enquanto outros R$ 75 mil foram investidos em novos móveis, cortinas e no espaço para caminhada das gestantes. Os recursos vieram de emenda parlamentar, assim como da contrapartida das universidades e o apoio das voluntárias.

A Maternidade Carmela Dutra é referência no atendimento obstétrico e neonatal em Santa Catarina realizando cerca de 300 partos mensais e atendendo aproximadamente 300 recém-nascidos anualmente na UTI Neonatal.

Foto: Reprodução/Secom SC

