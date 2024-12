Ministério das Comunicações anuncia ações voltadas para a radiodifusão na quarta-feira

O Ministério das Comunicações anunciará na próxima quarta-feira (18), em Brasília, as ações voltadas para a radiodifusão em 2025. Durante a terceira edição do Radiodifusão 360°, também será apresentado o balanço das atividades em 2024.

O ministro Juscelino Filho, além de representantes de todas as áreas e secretarias da pasta farão uma avaliação do desempenho dos programas desenvolvidos ao longo deste ano e anunciarão o planejamento das ações para o próximo ano.

A ABERT participará do encontro, no Auditório Prof. Lourenço Chehab, no Bloco R, na Esplanada dos Ministérios.