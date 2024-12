Governo do Estado e Grupo Baía Sul firmam parceria para realização de cirurgias eletivas ortopédicas

Fotos: Leo Munhoz/Secom

O Governo do Estado de Santa Catarina e o Hospital Baía Sul firmaram, nesta segunda-feira, 16 de dezembro, parceria para realização de procedimentos de cirurgias na especialidade ortopédica de artroplastia do joelho, por meio do Programa Estadual que visa a redução de filas de cirurgias eletivas, voltada a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O contrato foi assinado entre o governador Jorginho Mello e o diretor-presidente do Grupo Baía Sul, Sergio Marcondes Brincas. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, também acompanhou o ato.

Serão atendidos pacientes já cadastrados no Sistema de Regulação Estadual (Sisreg) e que aguardam na fila. Com a parceria, o Hospital privado da capital catarinense será responsável pelas consultas, exames pré-operatórios e 100 cirurgias de alta complexidade, resultando em um atendimento mais ágil e eficiente.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na oportunidade, o governador ressaltou a importância desta parceria para toda a sociedade catarinense, e os avanços que já vêm sendo realizados pela atual gestão. “Esta parceria me alegra muito, pela credibilidade do Hospital Baía Sul. Só tenho a agradecer, na certeza que irá deixar muitas pessoas felizes para que possam caminhar e exercer suas funções. A vida é tão especial que não podemos perder tempo, minha gratidão à entidade e a todo o corpo clínico. E que parcerias como esta possam inspirar outros hospitais a essas oportunidades e possibilidades. A saúde de Santa Catarina está melhor, e a partir de hoje está melhor ainda”, completou.

O presidente do Grupo Baía Sul, Sergio Marcondes Brincas, também aproveitou o evento para comemorar a parceria. “Quando assumimos as cirurgias de alta complexidade, o setor público também aumenta a capacidade de assistência. É um projeto de todos nós”, disse.

Foto: Reprodução/Secom SC

O procedimento realizado substitui uma articulação doente por uma nova articulação (prótese). A articulação danificada é substituída por componentes metálicos e sintéticos, compondo um novo joelho seguro e confortável capaz de devolver as atividades de vida diária e permitir um caminhar sem dor. Com esta adesão, o total de redes privadas que possuem tratativas com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) chegam a oito.

“Nós pegamos uma situação em 2023 com pessoas que aguardavam há 10, 12, quase 14 anos, por cirurgias de ortopedia de alta complexidade. O que nós estamos fazendo aqui com essa parceria é abrir mais um flanco, um flanco de qualidade, em especial para a população da Grande Florianópolis, por conta da sobrecarga que nós temos no Hospital Regional, em São José e no Hospital Celso Ramos. Então, o recorte aqui dessa parceria é para a artroplastia de joelho e é preciso deixar claro que é um serviço devidamente regulado, não é um serviço de urgência e emergência. Então, nós iremos iniciar as avaliações dos pacientes que já aguardavam cirurgia anteriormente nos hospitais, pacientes triados, regulados, que a partir do encaminhamento da secretaria em acordo com o hospital Baía Sul serão reavaliados depois de muito tempo para que a gente possa avançar na realização dessas cirurgias”, conclui o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Grupo Baía Sul