Empresa aérea portuguesa retoma voos do Rio Grande do Sul para Lisboa

Nesta segunda (16/12), o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a funcionar na sua normalidade para receber voos internacionais, viabilizando o retorno das operações da empresa europeia TAP Air Portugal. Conforme prometido pela companhia, os voos entre Porto Alegre e Lisboa serão retomados a partir de 1º de abril de 2025, oferecendo aos passageiros uma nova opção de conexão entre o Brasil e a Europa. A retomada dos voos internacionais integra o conjunto do Plano Rio Grande para a reconstrução do Estado, ampliando as atividades no terminal de passageiros e oferecendo novas opções de rotas para os gaúchos.

O governador Eduardo Leite ressaltou a importância da reconexão. "A retomada do voo internacional da TAP Portugal, conectando Porto Alegre a Lisboa, é um marco que simboliza não apenas a reconstrução do nosso Estado, liderada com determinação por meio do Plano Rio Grande, mas também a confiança que conquistamos ao mostrar que o Rio Grande do Sul está preparado para se reconectar com o mundo", afirmou.

"Este voo representa uma porta aberta para o fortalecimento de laços culturais, turísticos e econômicos, alinhando-se às diretrizes do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que busca ampliar cada vez mais a presença internacional do Estado. Queremos receber todos de braços abertos, retribuindo a solidariedade recebida nos momentos mais difíceis, e impulsionar o turismo como nunca, com a maior campanha de promoção turística já lançada no Rio Grande do Sul", acrescentou o governador.

Para o CEO da TAP, Luís Rodrigues, a notícia chega em boa hora. “Estamos muito felizes por anunciar o retorno das nossas operações em Porto Alegre. O Aeroporto Salgado Filho é um ponto estratégico para nós, e esta conexão representa um reforço na nossa conectividade entre o Brasil e a Europa. Sempre tivemos a ambição de voltar a operar rapidamente. Para nós, é uma grande satisfação termos duas rotas a ligar o sul do Brasil a Portugal”, destacou.

Segundo a CEO da Fraport, Andreea Pal, a nova etapa sinaliza um processo de avanço e esforço coletivo. "O retorno da TAP e da rota de Porto Alegre para Lisboa é mais um importante passo para o Salgado Filho. Trabalhamos incansavelmente para devolver o aeroporto aos gaúchos, e a retomada de uma das rotas mais esperadas pelos passageiros consolida esse novo momento", comentou.

A partir desta segunda-feira, os bilhetes já estão disponíveis para compra com valor promocional aproximado de R$ 4 mil, tanto no site oficial da companhia quanto por meio dos agentes de viagens. Serão três voos por semana, com capacidade para 298 passageiros.

A rota entre Lisboa e Porto Alegre será ofertada às terças, quintas e sábados, com partida da capital portuguesa às 13h05 e chegada a Porto Alegre às 20h25. Com duração total de 11h20, este é um dos voos mais longos da rede de destinos da empresa. No sentido contrário, o voo da TAP partirá da capital do Estado às 21h55 e chegará ao aeroporto de Lisboa às 12h45.