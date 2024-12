Rádio Província FM realiza a 29ª Edição do Natal da Criança Carente nesta quarta-feira 18 de Dezembro Após as entregas dos presentes a Rádio Província promove o show de final de ano que promete animar o público. As atrações incluem André Renner e Banda, Musical Calmon, Banda Coringão e Essência da Noite.