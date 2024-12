Obra em estrada no Norte do Estado é destaque da Agenda Celic

O certame para contratação de empresa para a implantação de interseção na rodovia BR-386 é um dos destaques da agenda da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 16 a 20 de dezembro. O trecho, de 2,65 quilômetros, está situado na entrada da rodovia, em São José das Missões, no Norte do Estado. A concorrência eletrônica, solicitada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, está agendada para esta sexta-feira (20/12), às 9h30.

Também está programada a licitação que visa à contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma da quadra poliesportiva do Colégio Estadual Onofre Pires, localizado no município de Santo Ângelo, na Região Noroeste. Está incluída na obra, avaliada em R$ 1.238.122,14, a execução de estrutura metálica. Solicitada pela Secretaria da Educação, a concorrência eletrônica ocorre na quarta-feira (18/12), às 9h30.

Ainda estão previstos pregões para a aquisição de materiais para instalações elétricas e de acessórios para vídeo e som. As licitações têm por objetivo atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.