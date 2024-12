Vice-governador realiza entregas no Litoral e reforça investimentos em infraestrutura

O vice-governador Gabriel Souza esteve no Litoral Norte nesta sexta-feira (13/12) para uma série de entregas e anúncios que marcam importantes avanços na infraestrutura da região. Com foco em preparar o Litoral para a temporada de verão, foram inauguradas obras em Osório e Arroio do Sal, além derealizados na quinta-feira (12/12) pelo governador Eduardo Leite.

A primeira parada foi em Osório, onde Gabriel participou da inauguração da pavimentação da Estrada do Palmital, um importante acesso ao município. Com um investimento total de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 1,9 milhão do governo do Estado e R$ 480 mil de contrapartida municipal, a obra beneficiará moradores, turistas e o transporte local em um trecho de 1,5 km.



“Osório vai ser o novo ponto imobiliário do Litoral Norte. Os condomínios residenciais atraem muitos investimentos não só da área da construção civil, mas de todos os serviços que migram para a região e geram renda. Com isso, teremos a necessidade de mais infraestrutura e a nova pavimentação da Estrada do Palmital é fundamental para esses avanços”, avalia o vice-governador.