Governo inaugura nova UTI Pediátrica em hospital de Santa Cruz do Sul

Em Santa Cruz do Sul, foi oficialmente inaugurada, nesta sexta-feira (13/12), a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica no Hospital Santa Cruz. O início dos atendimentos está previsto para janeiro de 2025. Com cinco leitos, o novo serviço contou com um investimento de R$ 2,9 milhões para a obra e para a aquisição de equipamentos. Os recursos forma destinados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES). A obra foi realizada em razão da atualização das normas de vigilância, que determinaram o funcionamento separado das UTIs mistas (neonatal e pediátrica).

Presente ao evento, a titular da SES, Arita Bergmann, destacou o empenho dedicado ao local até o momento da inauguração. “Hoje se concretizou, com a ajuda de muitas pessoas, a adequação da UTI mista, que foi separada em neonatal, pediátrica e unidade de cuidados intermediários. Certamente ganha a população local e regional com este equipamento”, disse.

Conforme o diretor do hospital, Rolf Molz, a entidade está em fase final da contratação e capacitação da equipe, devendo concluir essa etapa e abrir efetivamente a unidade em 2 de janeiro. “Ela é um espaço importante, porque nós atendemos uma ampla região e teremos agora uma UTI especificamente para pediatria, com cinco leitos. E a UTI neonatal ficará com dez leitos”, detalhou.

Histórico

Em 1997, o Hospital Santa Cruz inaugurou a primeira UTI pediátrica da região do Vale do Rio Pardo. Na época, o local atendia de forma mista pacientes neonatais (de 0 a 28 dias) e pediátricos (de 29 dias a 11 anos e 11 meses de idade) que necessitam de cuidados complexos. Contudo, uma portaria do Ministério da Saúde de 2010 determinou que os serviços funcionassem em ambientes separados e com equipes distintas.

Assim, foi reformulado o espaço para estruturar a UTI neonatal no local, passando de oito para dez leitos. A maioria dos pacientes internados na unidade neonatal é de recém-nascidos prematuros, que necessitam de cuidados complexos.

Em março de 2022, foi confirmado pelo governo do Estado o repasse de R$ 2,9 milhões para a reforma e ampliação das UTIs neonatal e pediátrica e para a aquisição de equipamentos para a nova UTI pediátrica. A entidade recebeu ainda mais de R$ 9,2 milhões em emendas parlamentares para a execução da obra, a aquisição de equipamentos e o custeio do serviço.

A nova UTI pediátrica passou de dois para cinco leitos, sendo quatro para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na UTI neonatal, são oito leitos destinados ao SUS. As unidades possuem plantões médicos 24 horas por dia e são formadas por equipes multidisciplinares, que contam com médicos e enfermeiros especialistas, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, fonoaudióloga e nutricionistas.

A chefe do serviço de pediatria e responsável técnica pela UTI pediátrica, Tatiana Kurtz, descreveu um pouco da estrutura: “Essa era uma necessidade, dada a -demanda que nós temos de pacientes com as mais diversas patologias. Na UTI pediátrica, além de uma alta tecnologia, existem profissionais extremamente qualificados e especialistas na área. Nós temos uma equipe de oito especialistas médicos e uma equipe também qualificada de enfermagem, além de toda uma equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga e assistente social".

Junto à estrutura encontra-se a unidade de cuidados intermediários (UCI), com dez leitos especializados no atendimento de recém-nascidos que, devido ao quadro clínico, não estão em condições de ir para casa. O hospital também possui Alojamento Materno para as mães que já receberam alta da maternidade e precisam acompanhar o filho recém-nascido na UTI ou na UCI, promovendo o contato ininterrupto.

Novos investimentos

Além da cerimônia de inauguração da UTI pediátrica, foi assinado outro convênio do hospital com o Estado. Serão destinado R$ 846 mil para a aquisição de duas torres de vídeo que irão equipar o centro cirúrgico. Os aparelhos são sistemas completos para videocirurgias, incluindo microcâmeras em alta resolução, monitor e conjunto de endoscópios.

Neste ano, a SES já havia repassado ao hospital outros R$ 3,97 milhões para a aquisição de um equipamento de angiografia digital. O novo aparelho permitirá a retomada dos exames e tratamento de pacientes cardíacos no local, beneficiando 600 mil pessoas de 25 municípios da região.

O equipamento, em fase de aquisição, será instalado no Centro de Terapia Endovascular – Hemodinâmica do hospital, substituindo o aparelho atual, que está fora de serviço. Sem o equipamento, pacientes de Santa Cruz do Sul são redirecionados para Passo Fundo, a 216 quilômetros de distância. Além de angiografias, será possível realizar cateterismos cardíacos, estudo eletrofisiológico e ablação.

O Hospital Santa Cruz possui 116 anos de atuação como centro de saúde no Vale do Rio Pardo. É referência para mais de 545 mil pessoas da região. Conta com 249 leitos disponíveis (152 pelo SUS), corpo clínico com 262 médicos e equipe de 940 funcionários. É mantido pela Associação Pró Ensino em Santa Cruz do Sul.

O local é habilitado como centro de referência de alta complexidade cardiovascular e unidade de assistência de alta complexidade em traumatologia, ortopedia, terapia nutricional enteral e parental. É referência para gestantes de alto risco, transplante de córnea, além de ser porta de entrada de urgência, emergência e oftalmologia. Neste ano, cerca de 86% dos atendimentos foram realizados pelo SUS.