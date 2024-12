Sábado é dia D: Saúde convoca a população para a mobilização contra a dengue

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) vai participar neste sábado, 14, do Dia D de Mobilização contra a dengue, uma iniciativa, que busca conscientizar a sociedade sobre a importância de medidas simples para conter a proliferação do mosquitoAedes aegypti, principal transmissor da doença. Nesta sexta-feira, 13, o governador Jorginho Mello concedeu uma coletiva de imprensa relatando as ações do Estado para combater a dengue em SC.

Para conter o aumento do número de casos e sensibilizar a população, a SES continua incentivando e apoiando os municípios a realizar mais esta mobilização, levando informações educativas para combater a proliferação do mosquito. No município de São José, por exemplo, a concentração será no Kobrasol com a participação do secretário da Saúde, Diogo Demarchi.

O ano de 2024 foi marcado pelo maior número da doença até o momento. Foram registrados 347 casos confirmados e 340 óbitos. Em relação à vigilância doAedes aegyptiforam identificados 65.843 focos em 283 municípios.

“Estamos alinhando o máximo de ações possíveis para conter a dengue. Convido a população para fazer parte desse esforço e colaborar com algumas atitudes, tais como tampar caixas d’água, descartar o lixo adequadamente, manter limpas as vasilhas de água dos animais e eliminar qualquer acúmulo de água em vasos, pneus e outros recipientes. Apenas cinco minutos são suficientes para eliminar água parada e evitar a proliferação do mosquito”, enfatiza o secretário Diogo.

A mobilização é desenvolvida pelo Ministério da Saúde, Estados e municípios.

Outras ações

Além disso, em novembro ocorreu a mobilização da rede de ensino municipal, estadual e privada para discussões sobre o tema, no período de 7 a 14, para que as crianças possam ajudar a eliminar os focos do mosquito. Já no dia 23 de novembro ocorreu mais uma mobilização no Estado. Durante o ano de 2024, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) apoiou tecnicamente todos os municípios nas atividades de controle do vetor e vigilância dos casos, como a distribuição e aplicação de inseticidas, capacitações, visitas e reuniões técnicas nos municípios, implantação do comitê para análise de óbitos relacionados a zoonoses.

A SES também atuou para ampliar o número de leitos para o recebimento de pacientes com necessidade de internação clínica, bem como publicou uma ata de medicamentos para manejo da dengue, com possibilidade de adesão por parte dos municípios.

Levando em consideração o período sazonal que se aproxima, favorecendo a proliferação e disseminação do vetor, a Saúde estadual intensifica as ações para o enfrentamento das arboviroses. “Realizamos a aquisição de duas camionetes e 100 unidades de pulverizadores motorizados portáteis para aplicação de inseticida. Mesmo assim, a população tem papel fundamental e precisa fazer a sua parte”, destaca João Augusto Fuck, diretor da DIVE.

:: Prevenção da dengue

A prevenção da dengue concentra-se na eliminação dos criadouros do mosquito e na proteção contra picadas. Medidas eficazes incluem:

• Eliminar recipientes que acumulam água, como pneus, garrafas e vasos de plantas;

• Manter caixas d’água e reservatórios devidamente tampados;

• Limpar calhas e lajes para evitar acúmulo de água;

• Utilizar repelentes e roupas de mangas compridas, especialmente durante o dia, quando o mosquito é mais ativo;

• Instalar telas em janelas e portas para impedir a entrada de mosquitos.