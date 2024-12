Governador apresenta equipamento para monitorar gravidade da dengue e outras ações de combate à doença em SC

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

Investimento de R$ 8 milhões ajudará municípios na redução da mortalidade da dengue em Santa Catarina

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, apresentaram as ações de combate à dengue e os dados da doença em Santa Catarina, nesta sexta-feira, 13. Na entrevista coletiva, realizada na sede da Defesa Civil, o Estado também anunciou uma ação para auxiliar os municípios no enfrentamento da doença, com a disponibilização de um aparelho para realizar o hematócrito que auxilia no manejo clínico.

Foto: Reprodução/Secom SC

Inicialmente, serão adquiridos 800 equipamentos, com a distribuição definida em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. A novidade ajuda a classificação da gravidade do paciente indicando se o tratamento pode ser realizado em casa ou se é necessária a internação. O valor investido é de R$ 7,9 milhões, sendo R$ 4,6 milhões referentes aos aparelhos e R$ 3,3 milhões para a realização dos exames.

“Nós compramos os equipamentos para que a pessoa quando tiver aqueles sintomas, aquele febrão, aquela dor no corpo, ao invés dele ir para o hospital, ele vai para o posto de saúde do seu município – nós vamos disponibilizar esse equipamento para cada posto de saúde – ele vai lá e vai ter uma pessoa que vai atender ele e vai fazer o teste. Se ele tiver com possibilidades graves, aí vai ser encaminhado para o hospital. Se ele não tiver, e esse aparelho vai dizer, ele vai para casa, vai seguir as recomendações médicas, vai tomar água, ele vai descansar, ele não vai fazer esforço”, explicou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

O aumento das arboviroses representa uma ameaça à saúde pública, exigindo uma resposta rápida e coordenada de todos no estado, o que vem sendo realizado ao longo do ano de 2024 pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e intensificado nas últimas semanas, com reuniões com os municípios, aquisição de equipamentos, disponibilização de uma ata de medicamentos para adesão aos municípios e atualização do Plano de Contingência.

“A dengue ceifou a vida de muitas pessoas e toda vida é importante. Mas tem que ficar claro que não são apenas idosos, mas jovens com 15 anos e 20 anos. A dengue mata pessoas saudáveis e jovens também. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que vai dar uma febre e passar. E tem que ficar muito claro que não é assim, a dengue é grave”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

No ano de 2024, Santa Catarina registrou uma importante transmissão da dengue o que levou o Governo a decretar situação de emergência. Foram registrados até o momento 346.625 casos prováveis da doença no estado. Além disso, foram registrados 340 óbitos decorrentes da infecção com o vírus da dengue. Em relação à situação entomológica, já foram registrados 65.843 focos do mosquito em 283 municípios.

“No ano de 2024, foram registrados números históricos da doença em todo o país, e aqui no Estado não foi diferente. Diante desse cenário, diversas ações foram realizadas pela equipe, e foram intensificadas nas últimas semanas, especialmente sobre manejo clínico, controle do vetor e notificação dos casos. Mas é sempre importante lembrar que esse cenário demanda o envolvimento de todos, poder público e sociedade, e a eliminação de locais com água parada continua sendo a melhor estratégia de prevenção”, destaca João Augusto Brancher Fuck, diretor de vigilância epidemiológica da SES.

Outras medidas:

Solicitação de revisão no número de Agentes de Combate às Endemias financiados pelo Ministério da Saúde; Hoje são 26 municípios e 235 ACE;

Abertura de leitos clínicos para atendimentos dos casos suspeitos.

Monitoramento ininterrupto da situação epidemiológica;

Mobilização das Estruturas de Governo;

Repasse financeiro de R$ 5 milhões – fev./24 e R$ 5 milhões em dez./23 para uso em 2024;

Painel de Monitoramento das Arboviroses;

Câmara Técnica Estadual de Investigação de Óbitos por Zoonoses;

Reuniões (6) Macrorregionais para preparação ao período de maior transmissibilidade – SPDC, MPSC e TCE;

Capacitações, Oficinas e Seminário Estadual de Arboviroses (presenciais e virtuais);

Semana de mobilização nas escolas (07 a 14/11) e dia D de mobilização (23/11);

Orientações aos novos gestores municipais sobre as ações de enfrentamento;

Campanhas de recolhimento de pneus;

Aquisição de dois veículos e de 100 pulverizadores motorizados portáteis para ampliação das ações de controle vetorial

Ações para eliminar os criadouros do mosquito:

Evite que a água da chuva fique depositada e acumulada em recipientes como pneus, tampas de garrafas, latas e copos;

Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso em terrenos baldios e pátios;

Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente sem deixar poças de água;

Manter lagos e tanques limpos ou criar peixes que se alimentem de larvas;

Lave com escova e sabão as vasilhas de água e comida de seus animais de estimação pelo menos uma vez por semana;

Coloque areia nos pratinhos de plantas e remova duas vezes na semana a água acumulada em folhas de plantas;

Mantenha as lixeiras tampadas, não acumule lixo/entulhos e guarde os pneus em lugar seco e coberto.

“A dengue é grave, já levou 340 pessoas esse ano, independentemente de idade, e nós queremos evitar, não perder mais ninguém. A gente não pode perder ninguém com a boa vontade e os recursos que se tem hoje. Então esse trabalho de limpeza da rua, do lote, da casa, qualquer cantinho, tem que ser feito por todos, para o bem de todos”, finalizou o governador Jorginho Mello.