Governo de SC reúne prefeitos eleitos e o Banco Mundial para avançar em projeto de mobilidade com túnel imerso

O Governo do Estado e representantes do Banco Mundial estiveram reunidos nesta quinta-feira, 12, em Florianópolis, com prefeitos da região da AMFRI, para apresentar o estágio de evolução do Programa de Mobilidade Integrada Sustentável da Foz do Itajaí (PROMOBIS). A iniciativa de US$ 342 milhões em recursos públicos e privados inclui um sistema interligado de transporte coletivo entre os 11 municípios da AMFRI, infraestrutura viária com BRT e um túnel imerso no rio, ligando Itajaí e Navegantes.



A reunião teve o objetivo de convocar os líderes municipais que tomarão posse no próximo ano para o cumprimento do cronograma acordado entre o consórcio e o Banco Mundial para a continuidade do projeto e as primeiras contratações em 2025. Participaram os prefeitos eleitos de Itajaí, Robison Coelho; de Balneário Camboriú, Juliana Pavan; de, Navegantes, Liba Fronza; e de Camboriú, Leonel Pavan.

Entre as missões dos novos prefeitos estão formar a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), com a composição de uma equipe de apoio técnico e enviar a comprovação de limites de endividamento de cada município. O presidente do consórcio de municípios CIM-AMFRI e prefeito de Luiz Alves, Marcos Weber, também participou do encontro, na sede da InvestSC, que foi conduzido pelo secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen.

“Hoje, estamos dando uma resposta objetiva e concreta para a população da região da Foz do Rio Itajaí sobre um martírio que ela atravessa que é a mobilidade e onde o governo do estado, por determinação do governador Jorginho Mello, está atuando com ênfase. Agradecemos aos prefeitos que estiveram conosco, pois demos o pontapé inicial para que e estudos e obras de mobilidade, para o transporte 100% elétrico, ônibus BRT, infraestrutura viária e o túnel ligando Navegantes e Itajaí, tenham contratações liberadas em 2025. Estamos na virada do processo em que o Banco Mundial garante os recursos de financiamento para a realização do PROMOBIS e, com o apoio técnico da instituição, verificamos o que está faltando para a execução desse projeto que é um marco em desenvolvimento no estado”, ressaltou o secretário.

Projeto é base para apoio do Banco Mundial a outras regiões

Bornhausen também lembrou que o modelo de consórcio de municípios para lutar pela infraestruturas locais e por demandas históricas serve de modelo para a iniciativa Inova Região, em que o Governo do Estado está discutindo com o Banco Mundial o apoio a um planejamento de longo prazo para grandes projetos para o desenvolvimento regional.

O PROMOBIS tem o objetivo de aplicar soluções inovadoras para transformar a matriz de deslocamentos na região. Os municípios beneficiados com o Projeto de Mobilidade Integrada e Sustentável na Região da Foz do Rio Itajaí são Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luis Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo.

InvestSC busca atratividade para investidores internacionais

Enquanto os municípios providenciam a documentação, o diretor-presidente da InvestSC, Renato Lacerda, informou que o Governo do Estado está comprometido em proporcionar condições para uma parceria público-privada atrativa para investidores internacionais no que diz respeito às obras e operações do sistema de mobilidade e do túnel imerso.

“A SCPar Invest Santa Catarina se posiciona aqui como uma parceira dos municípios por parte do Estado. O governador Jorginho Mello nos determinou o acompanhamento de todo este projeto tendo a mobilidade como um assunto estratégico do Estado. Sabemos que todo investimento feito vai se reverter em crescimento econômico e mais recursos para a região. Daremos o apoio técnico com uma equipe especialista em PPPs e concessões e certificação internacional dada por metodologia do próprio Banco Mundial. Então nós estamos prontos para apoiar na estruturação e modelagem do edital perfeito para atrair investidores internacionais”, explicou Lacerda.

