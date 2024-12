Com dez leitos e investimento de R$ 1,3 milhão do governo estadual, UTI do Hospital de Sananduva é inaugurada

Com a presença do vice-governador Gabriel Souza, o Hospital Beneficente São João, em Sananduva, inaugurou, nesta quinta-feira (12/12), sua nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulta, com dez leitos. A obra, aguardada por anos pela comunidade, foi viabilizada com investimento de R$ 1,3 milhão do governo do Estado, por meio do programa Avançar na Saúde, e com um aporte adicional de R$ 3 milhões oriundos de emendas parlamentares da bancada federal.

O vice-governador destacou a importância da obra para a região, que agora contará com atendimento de alta complexidade, sem a necessidade de deslocamentos para centros maiores como Passo Fundo. “Esta é uma conquista que vai salvar vidas, evitar deslocamentos e fortalecer a saúde pública regional. A UTI representa um marco no cuidado com a população, ao mesmo tempo que impulsiona novos investimentos e serviços na instituição”, afirmou. Gabriel também ressaltou o compromisso do Estado com a reconstrução e a ampliação dos serviços públicos após os desafios enfrentados na crise causada pelas enchentes de 2024.

O presidente do hospital, Roberto Testa, destacou os desafios enfrentados durante a construção, iniciada em 2020, no auge da pandemia. “Essa era a obra mais esperada pela cidade e muito importante para toda a região. Apesar das incertezas e dificuldades, conseguimos seguir em frente com esforço e dedicação. Hoje, entregamos uma UTI equipada e pronta para atender a comunidade, um marco que reflete o comprometimento de todos os envolvidos”, afirmou.

A nova UTI atenderá uma população estimada em 130 mil pessoas, de 19 municípios do Nordeste gaúcho, ampliando o suporte hospitalar na região. Com 478 metros quadrados de área construída, o espaço foi planejado para oferecer excelência no atendimento, contando com equipamentos modernos e uma equipe especializada.

Estrutura e novos serviços

O Hospital Beneficente São João, com 78 leitos e mais de 25 médicos especializados, oferece serviços em diversas áreas, como clínica médica, cirurgia, pediatria, cardiologia, obstetrícia, traumatologia e saúde mental. Com a nova UTI, a instituição planeja expandir suas atividades, incluindo a realização de cirurgias bariátricas e de alta complexidade em traumatologia e ortopedia.

O prefeito de Sananduva, Antuir Pansera, também celebrou a conquista, ressaltando o esforço conjunto de lideranças locais e estaduais. “Hoje é um dia histórico para Sananduva. Essa UTI representa o sonho de uma região inteira e foi viabilizada graças ao trabalho de diversas administrações e ao apoio de deputados e do governo do Estado. É uma demonstração de que, com união, podemos realizar grandes feitos”, concluiu.