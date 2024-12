Governo destina R$ 64,2 para obras de infraestrutura rodoviária em seis municípios

Na manhã desta quinta-feira (12/11), foram anunciados investimentos em acesso asfáltico e pavimentação. O governador Eduardo Leite e o titular da Secretaria de Logística e Transporte (Selt), Juvir Costella, assinaram uma ordem de início de obras e cinco convênios, que beneficiarão seis municípios gaúchos, totalizando R$ 64,2 milhões em recursos destinados.

Leite relembrou os percalços enquanto se garantia a capacidade de investimentos do Estado. “No início deste mandato, começamos um processo de reestruturação para desenferrujar a máquina pública e para termos capacidade de resposta. No meio do caminho, tivemos as enchentes, e governar é isso: lidar com situações que não estavam previstas.Mas seguimos”, disse.

"Com a capacidade de investir retomada, podemos oferecer serviços públicos qualificados e recursos para serem aplicados em infraestrutura que melhorem a vida das pessoas. Assim, vamos encaminhando o número de municípios sem acesso asfáltico, lutando pelo reforço das equipes para dar ainda mais celeridade nestas e em outras obras tão importantes”, concluiu o governador.

Durante o evento, foi assinada a ordem de início de obras para implementar um novo acesso asfáltico ao município de Pedras Altas, na região Sul do Estado. Serão investidos R$ 24 milhões em 9,2 quilômetros de rodovia.

Leite destacou que a retomada da capacidade de investimentos é que permite aportes financeiros para melhorar a infraestrutura -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Em Gramado, na região das Hortênsias, será executada uma contenção de trechos danificados durante as enchentes de maio deste ano, na Linha Carazal e na Linha 28. O aporte será de R$ 5,48 milhões, sendo R$ 3,84 do governo do Estado e R$ 1,64 de contrapartida do município.

“Esse anúncio marca mais uma etapa importante e fundamental de reconstrução do Estado, já que as obras anunciadas hoje representam importantes avanços para infraestrutura dos municípios contemplados. As obras também auxiliam as comunidades nas suas respectivas retomadas, após as enchentes históricas que devastaram o Estado, pois estradas melhores representam mais segurança e encurtam os caminhos rumo ao desenvolvimento”, afirmou Costella.

Em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Estrada Parque Zoológicoserá pavimentada. No local, serão investidos R$ 6,54 milhões, sendo R$ 6,21 do governo estadual e R$ 330 mil da prefeitura, abrangendo trechos da avenida Industrial até a rua do Carioca e rua Leão, bem como entre a Estrada Parque Zoológico e a Penitenciária.

No convênio com o município de Guaporé, localizado na região Nordeste, está prevista a construção e a execução dos encontros da nova ponte sobre o rio Guaporé, na ligação com Anta Gorda, também atingida durante as enchentes deste ano. O investimento total será de R$ 7,6 milhões, sendo R$ 2,9 milhões do Executivo estadual, R$ 3,9 milhões do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e R$ 703 mil do município.

No Litoral Norte, o investimento total será de R$ 31,63 milhões em duas cidades. Em Tramandaí serão investidos R$ 15,3 milhões, sendo R$ 14,3 milhões do Estado e R$ 1 milhão da prefeitura, em intervenções para qualificação viária e duplicação no perímetro urbano da ERS-786. Já em Xangri-Lá, está prevista a duplicação da ERS-407, no trecho dentro do perímetro urbano, com extensão de 1,84 quilômetros e investimento de R$ 16,33 milhões, sendo R$ 12,95 milhões do governo estadual e R$ 3,38 milhões do município.

Em nome dos municípios contemplados, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, agradeceu os investimentos e falou sobre as melhorias da gestão pública no Estado. “Atualmente vemos um Estado mais tranquilo, um novo momento, e como prefeitos sentimos mais seguros, porque sabemos que muitos dos nossos pleitos e anseios serão atendidos. Isso se faz com gestão em todas as esferas”, disse.