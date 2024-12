Hospital São Miguel, em Joaçaba, realiza primeiras cirurgias bariátricas pelo SUS

Foto: Divulgação IMAS

O Hospital São Miguel de Joaçaba recentemente passou a realizar cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Após ser contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), teve um importante avanço com a realização das primeiras cirurgias bariátricas. A meta da unidade é realizar 40 procedimentos mensais desta especialidade.

O grande diferencial está na técnica minimamente invasiva utilizada, a videolaparoscopia, que conta com uma microcâmera ligada a um monitor permitindo a realização da cirurgia sem cortes. “Investimos em tecnologia e estamos oferecendo uma estrutura moderna, com os melhores equipamentos, utilizando as técnicas mais avançadas para a realização das bariátricas aqui”, declarou a Diretora do Hospital São Miguel, Rosani Issler.

Desde de 2020 na fila pelo procedimento, a paciente Vanessa Bertoncello, 42 anos, enfrentou uma grande espera para a realização da bariátrica. “Meu processo foi longo, e ainda teve a pandemia neste caminho. Meu peso atingiu 131kg, com muitas limitações físicas e dores no corpo”, contou Vanessa, moradora de Xanxim. Para ela, o acolhimento no Hospital São Miguel foi fundamental para essa nova vida. “Aqui tem excelentes profissionais, que são muito cuidadosos conosco. Somos incentivados pela equipe a emagrecer antes do procedimento e passei a tomar gosto pela dança. A partir de agora espero ter mais qualidade de vida e continuar fazendo mais atividades físicas”, disse animada a paciente.

Há dois anos e meio na fila do SUS à espera pela bariátrica, Simone Pansera, de 39 anos, moradora de Cunha Porã, também realizou o procedimento. “Sempre fui uma criança gordinha, mas com o tempo comecei a ter limitações, dores nas articulações, dificuldade para trabalhar e a perder qualidade de vida. Cheguei a pesar 145kg. Agora, estou muito feliz e focada neste processo de mudança”, relata a paciente.

De acordo com a diretora Rosani, os pacientes da bariátrica são encaminhados conforme a ordem cronológica da regulação do Estado. “Eles iniciam o processo sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar de profissionais, como nutricionistas, psicólogos, passam por diversos exames laboratoriais e de imagem, tudo feito pelo SUS dentro da nossa unidade. Após as cirurgias, os pacientes ainda têm um ano de acompanhamento para enfim ter a alta da bariátrica”, explicou a diretora.

Em três meses de SUS, unidade realizou 365 cirurgias em diversas especialidades

O Hospital São Miguel realizou 365 cirurgias de média e alta complexidade em três meses (julho a outubro deste ano) abrangendo as especialidades de ortopedia, urologia, ginecologia, cirurgia geral, vascular, endovascular, neurocirurgia, bucomaxilo, coloproctologia e otorrino.

Atualmente, o Hospital São Miguel conta com 102 leitos, sendo 20 destinados à UTI adulto. A previsão é realizar entre 400 e 600 cirurgias por mês pelo SUS. É administrado pelo Instituto Maria Schmitt (IMAS).