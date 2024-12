Dezembro Laranja: Estado realiza mutirão de cirurgias de pele no Hospital Santa Teresa de São Pedro de Alcântara

Foto: Marco Favero / Arquivo / Secom

O Hospital Santa Teresa (HST), de São Pedro de Alcântara, é referência em tratamento dermatológico em Santa Catarina. Integrando a campanha do Governo do Estado, “Nesse Verão, Escolha a Proteção”, será promovido um mutirão de cirurgias de pele na unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entre os dias 16 e 20 de dezembro. Serão atendidos pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação (SISREG).

“O mutirão no Hospital Santa Teresa é uma ação fundamental que visa ampliar o acesso da população a tratamentos cirúrgicos especializados, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de acesso à saúde. Os pacientes são encaminhados do posto de saúde, para esse acompanhamento dermatológico no hospital, que vai desde o diagnóstico até o tratamento cirúrgico necessário. Além disso, também falamos sobre prevenção, para não chegar a cirurgia”, reforça a superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, Tatiana Bez Batti Titericz.

O uso de protetor solar, roupas adequadas, chapéus e óculos de sol, além de evitar a exposição ao sol em horários de pico, das 10h às 16h, são cuidados extras que devem ser tomados nessa época do ano. “A prevenção precisa ocorrer tanto nos momentos de descontração na praia, quanto para os que trabalham em ambientes abertos, como os trabalhadores rurais. As roupas com proteção ultravioleta são fundamentais para eles e para todos que ficam expostos ao sol por muito tempo. E não esqueça, nesse verão, escolha a proteção!”, complementa a superintendente que também é dermatologista.

O Hospital Santa Teresa oferece tratamento completo para doenças dermatológicas, incluindo câncer de pele, cujo diagnóstico é feito por exame clínico, dermatoscopia manual e videodermatoscopia digital. De janeiro a novembro, foram realizadas 22.724 consultas em dermatologia e 3.798 cirurgias ambulatoriais. Além disso, de agosto a novembro, a unidade realizou 254 biópsias de pele.

“Realizamos biópsias de pele para diagnósticos definitivos, auxiliando no planejamento do tratamento. Dispomos de técnicas avançadas de cirurgia, como a remoção convencional de tumores com margens seguras e a cirurgia micrográfica de Mohs, que possibilita a avaliação em tempo real de 100% das margens cirúrgicas, garantindo a remoção completa do câncer. A equipe também realiza cirurgias plásticas corretivas utilizando retalhos e enxertos. Pacientes de alto risco são monitorados através de videodermatoscopia digital e mapeamento corporal”, explica o dermatologista do HST, Dr Gustavo Moreira Amorim.

A unidade conta com uma equipe multidisciplinar, formada por médicos dermatologistas, enfermeiras estomatologistas (especializadas em feridas), psicólogas, fisioterapeutas e nutricionistas. O suporte médico é complementado por clínicos gerais e psiquiatras, quando necessário. A unidade ainda dispõe de 106 leitos de enfermaria.

Onde buscar atendimento

Precisamos estar atentos às mudanças na nossa pele. Para qualquer alteração, a orientação é buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência.

O Hospital Santa Teresa atende pacientes de todo o Estado, regulados e encaminhados pelo Sisreg.

“O paciente é encaminhado pela Unidade Básica de Saúde de seu bairro, após um laudo da Teledermatologia. Após a primeira avaliação no hospital, são agendados retornos para acompanhamento dos casos que necessitem de seguimento”, explica o dermatologista do HST, Dr. Gustavo Moreira Amorim.