Frequente aparecimento de serpentes peçonhentas em residências tem sido registrada na região

Nos últimos dias, houve três relatos de aparecimento de serpentes venenosas (peçonhentas) de seus seguidores.

Duas das presenças de cobras venenosas foram em Crissiumal. Uma no interior do município, da espécie jararaca e outra no Bairro Mirim, da espécie Coral.

Nessa quarta-feira, chegou um relato do KM 20 Horizontina, onde Vanderlei de Carvalho flagrou uma Jararaca dentro do seu canil de cães.

O alerta é para o perigo de acidentes com animais dessa espécie, bastante venenosos e que são encontrados com maior frequência nos meses de verão.

A Jararaca é uma Serpente de hábito terrícola, mas também explora arbustos. Ao longo de sua distribuição apresenta variação de colorido. No Sul e Sudeste é a serpente peçonhenta mais comum e responsável pela maioria dos acidentes ofídicos. Apresenta grande versatilidade às mudanças ambientais, sendo comum também ao longo do cinturão verde (produção de hortaliças, leguminosas, frutas ao redor das cidades) e outras áreas de ocupação humana. Ágil, sobe com facilidade em arbustos e telhados baixos. Trata-se da espécie mais comum da região Sudeste, habitando desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul.

Jararacas são vistas e encontradas com bastante frequência em Crissiumal e região.