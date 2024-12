Portos RS e Sindienergia firmam protocolo de intenções para projeto de transição energética

A Portos RS marcou presença no Encontro de Investidores do Setor de Energia Eólica do Rio Grande do Sul, realizado em 11 de dezembro, na sede daFederação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre. O evento reuniu representantes de diversas entidades, players do mercado e contou com a presença do governador Eduardo Leite.

Durante o evento, foi assinado um protocolo de intenções entre Portos RS e o Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) para o projeto Porto Verde. A iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento de estudos voltados para a futura implementação de um sistema de geração de energia a partir de fonte eólica, promovendo energia limpa e renovável. Além disso, busca ações sustentáveis para a descarbonização do Porto do Rio Grande e a consolidação de uma transição energética justa. Participaram do ato de assinatura a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, secretários estaduais e investidores.

Para o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a parceria representa um marco importante para o futuro energético dos portos gaúchos. "O projeto Porto Verde reafirma o compromisso da Portos RS com a sustentabilidade e a busca por soluções inovadoras que unam desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental", disse.

O protocolo assinado reforça o papel estratégico dos portos gaúchos na transição para uma matriz energética mais limpa e renovável. Ao unir esforços com o Sindienergia-RS, a Portos RS se posiciona como protagonista na logística para geração de energia eólica offshore, ampliando a capacidade do Estado de atrair investimentos e impulsionar projetos sustentáveis. A iniciativa também reflete o compromisso do setor com as demandas globais de descarbonização, contribuindo diretamente para o crescimento econômico aliado à preservação ambiental.

Klinger, foi um dos painelistas do evento e apresentou o tema: Logística e Infraestrutura Portuária – Capacidade Portuária para o Desenvolvimento das Energias Renováveis. Também representaram a empresa pública estadual o diretor de Meio Ambiente, Henrique Ilha, e o gerente de Planejamento e Desenvolvimento, Fernando Estima.