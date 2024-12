Governador recebe cônsul-geral dos Estados Unidos para debater assuntos estratégicos para Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O governador Jorginho Mello recebeu nesta quarta-feira, 11, o cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green. O encontro também teve a participação do secretário da Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen e do presidente da InvestSC, Renato Lacerda.

O cônsul, que atua no Consulado-Geral dos EUA em Porto Alegre desde setembro com abrangência aos territórios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, agendou a visita para se apresentar ao governador e tratar de assuntos de interesse comum entre SC e os Estados Unidos.



Além do fortalecimento do comércio exterior e da oportunidade de atração de investidores e empresas americanas pela InvestSC, Jorginho Mello tratou da possibilidade de um voo de passageiros direto com Miami, uma vez que Santa Catarina já possui quatro voos semanais para o transporte de cargas. O Consulado irá acionar o departamento de comércio americano no Brasil para dar um encaminhamento à demanda.



“Nós mantemos uma excelente relação e esse encontro serviu para colocarmos alguns assuntos de interesse comum entre Santa Catarina e os Estados Unidos. Nós podemos aprender com eles em diversas áreas e eles podem contar com a nossa experiência e com as facilidades de investimentos que oferecemos por aqui”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Jason Green ressaltou parcerias existentes com o Ministério Público e a Polícia Civil de Santa Catarina, com foco em segurança pública e no combate aos crimes virtuais, que começam nos Estados Unidos e refletem no território catarinense.

Outro tema sensível contextualizado a Green por Jorginho Mello foi a troca de conhecimento sobre formas de prevenção e proteção das escolas em relação a ataques violentos e terrorismo. O governador manifestou o interesse em Santa Catarina conhecer os planos de prevenção nas escolas americanas para erradicar este perfil de crime.