Governo lança plataforma Tudo Fácil Empresas em 15 municípios

Com essa entrega, o Estado encerra 2024 com a plataforma ativa em 61 municípios -Foto: Vitor Rosa/Palácio Piratini

O governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (11/12), a plataforma Tudo Fácil Empresas (TFE) em 15 municípios gaúchos, sendo esse o último lote de 2024. O projeto da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem o objetivo de facilitar a abertura e a formalização de empresas de baixo risco, de forma totalmente gratuita, sem burocracia e em até 10 minutos. A cerimônia, com a presença do governador Eduardo Leite, ocorreu no Palácio Piratini.

Os 15 novos municípios contemplados são: Lajeado, Santo Augusto, Faxinal do Soturno, São Sebastião do Caí, Canguçu, Marau, Chiapetta, São José do Norte, Camaquã, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Rodeio Bonito, Água Santa, Soledade e Lavras do Sul.

Desse modo, o Estado termina o ano com a plataforma ativa em 61 municípios. A projeção é aumentar para 80 municípios em 2025. Leite destacou que a burocracia não pode ser um entrave ao empreendedorismo.

“Desburocratização é um comando desse governo desde os primeiros anos da gestão. Conseguimos avançar muito nesses últimos anos. Além de contar com essa ferramenta que permite a abertura de empresas de forma mais célere, o Rio Grande do Sul é o Estado tricampeão em serviços digitais ofertados aos cidadãos e que possui o maior número de atividades dispensadas de licenciamentos. Com o Tudo Fácil Empresas, temos a certeza de que estamos em um bom caminho e vamos continuar propiciando um ambiente de negócios favorável no Estado”, afirmou o governador.

O titular da Sedec, Ernani Polo, ressaltou que ferramentas como esta estão alinhadas com o propósito do governo estadual de tornar o Rio Grande do Sul um local propício para quem quer empreender. “Queremos que o Estado seja um parceiro do empreendedor, com acesso às facilidades, mais celeridade e menos burocracia. É uma reação em cadeia que movimenta direta e indiretamente os envolvidos”, disse.

A presidente da JucisRS, Lauren Momback Mazzardo, comentou a importância dessa funcionalidade para o desenvolvimento dos municípios gaúchos. “O TFE é essencial para simplificar os processos, além de ampliar o acesso dos empreendedores a serviços de formalização. Ele representa o fortalecimento do empreendedorismo no Estado, oferecendo rapidez e praticidade para aqueles que desejam iniciar suas atividades empresariais”, pontuou.

O processo está no escopo do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável e se enquadra no habilitador (que consiste em uma prioridade estratégica) ambiente de negócios, por oferecer facilidades na abertura de empresas.

Tudo Fácil Empresas

Lançada no dia 15 de dezembro de 2021, a plataforma Tudo Fácil Empresas também disponibiliza para o empreendedor gaúcho toda a documentação necessária para iniciar seus negócios, como a dispensa dos licenciamentos, inscrição municipal e estadual e análise de endereçamento, em até 10 minutos.

O sistema conta ainda com a versão 2.0, que une dois fluxos para abertura de negócios, o fluxo tradicional, em que as etapas são realizadas separadamente, com a análise humana, e o fluxo rápido, que é feito de forma totalmente online e por meio da plataforma TFE. Até o início de dezembro, foram abertas 2.022 empresas pelo fluxo rápido e 8.547 pelo tradicional, totalizando 10.569 novos empreendimentos.

Além disso, há uma atualização mais recente, o TFE 3.0, que permite a abertura de matriz e filiais simultaneamente para as naturezas jurídicas Empresário Individual e Sociedade Empresarial Limitada. A ferramenta é idealizada de acordo com a Lei de Liberdade Econômica pelo Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), DescomplicaRS, JucisRS e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Os 61 municípios gaúchos contemplados até agora são:

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Panambi

Bagé

Erechim

Gravataí

Estrela

Santa Cruz do Sul

Esteio

Caxias do Sul

Rio Grande

São Borja

Sapiranga

Farroupilha

Sapucaia do Sul

Venâncio Aires

Montenegro

Frederico Westphalen

Rio Pardo

São Leopoldo

Uruguaiana

Santo Antônio da Patrulha

Guaíba

Tapejara

Palmeira das Missões

Santiago

Antônio Prado

Feliz

Viamão

Restinga Sêca

Santa Maria

Vera Cruz

Pelotas

Ivoti

Campo Bom

Brochier

Flores da Cunha

Carazinho

Tupanciretã

Salto do Jacuí

Alvorada

Mostardas

Bento Gonçalves

Itaqui

Ibirubá

Passo Fundo

Lajeado

Santo Augusto

Faxinal do Soturno

São Sebastião do Caí

Canguçu

Marau

São José do Norte

Camaquã

Chiapetta

Dom Pedrito

Caçapava do Sul

Rodeio Bonito

Água Santa

Soledade

Lavras do Sul