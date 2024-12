Leite visita sede da Invest RS e alinha ações da agência para 2025

Criada pelo governo do Estado para impulsionar a atração de investimentos e a promoção comercial do Rio Grande do Sul, a Invest RS recebeu nesta quarta-feira (11/12) a visita do governador Eduardo Leite. A agência iniciou a operação com trabalho presencial dos colaboradores há uma semana em um prédio comercial no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Leite e os secretários da Casa Civil, Artur Lemos, e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, foram recebidos pelo presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e pelo corpo diretivo do órgão. Durante o encontro, foram alinhadas as primeiras ações previstas para 2025.

“A criação da Invest RS é um passo muito importante que conseguimos dar em 2024. Quando assumimos o governo, precisávamos cuidar do passado, que envolvia passivos amplamente conhecidos pela sociedade gaúcha. A existência da agência traz o Rio Grande do Sul para o presente, mas mirando o futuro. É esse olhar que queremos de vocês. Que nos ajudem a posicionar o Estado como um lugar atrativo a investimentos e que possamos buscar essa condição de uma maneira proativa, mostrando o enorme potencial da nossa gente e da nossa economia”, afirmou Leite aos funcionários da agência.

Prikladnicki disse que ainda em janeiro a agência apresentará ao governador o planejamento estratégico para 2025. A partir do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, a Invest RS terá um foco especialmente direcionado à atração de investimentos e abertura de novos mercados para os produtos gaúchos. Isso inclui a participação em eventos e feiras internacionais para identificar, mapear e analisar potenciais negócios.

“Precisamos pensar grande e com ousadia. Temos a ambição e a responsabilidade de alcançar bons resultados para o Estado e já estamos em um processo de construção do planejamento com muita confiança de que teremos êxito”, destacou o presidente da agência.

Ao final da visita, foram confirmados os nomes dos integrantes da diretoria-executiva da Invest RS. A Diretoria de Estratégia e Inteligência será exercida por Caroline Bücker, e a Diretoria de Atração de Investimentos e Promoção Comercial por Fabrício Forest. Rodrigo Ribeiro será o diretor de Gestão Corporativa.