Santa Catarina atinge 16% do público-alvo da vacinação contra à dengue

A vacinação contra a dengue atingiu apenas 16,7% do público-alvo, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, que completaram o esquema vacinal. O imunizante é aplicado em duas doses, com um intervalo de três meses entre elas.

O público-alvo é composto por 221.203 mil pessoas nessa faixa etária em cinco regiões de saúde do estado – Nordeste, Vale do Itapocu, Grande Florianópolis, Médio Vale do Itajaí e Oeste Catarinense. Destas, apenas 37 mil completaram o esquema vacinal (com duas doses), o que representa uma cobertura de 16,7%. Em relação à primeira dose, 86 mil pessoas tomaram, o que corresponde a uma cobertura de 39%. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo.

“A dengue continua sendo um grande problema de saúde pública, e aqui em Santa Catarina não é diferente. O ano de 2024 foi marcado por um aumento de casos e óbitos pela doença. Assim, precisamos continuar avançando na vacinação da população nestas cinco regiões de saúde, já que a vacina é mais uma estratégia de enfrentamento à doença, e ofertada gratuitamente pelo SUS”, explica João Augusto Brancher Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive).

A maior cobertura vacinal é na região Nordeste, primeira a receber o imunizante em Santa Catarina, em 24 de fevereiro. Segundo a Dive, 54,30% do público-alvo está vacinado com a primeira dose, e 26,30% com as duas doses. Na Grande Florianópolis, que começou a vacinar em 8 de abril, a cobertura vacinal é de 13,91 % para as duas doses. No Médio Vale do Itajaí e na região de Chapecó, últimas regiões a receber as vacinas, 10,06% do público completou o esquema vacinal.

No estado, entre 31 de dezembro de 2023 a 2 de dezembro de 2024, foram registrados 348.737 casos prováveis e 340 óbitos confirmados de dengue. “Precisamos redobrar os cuidados principalmente nessa época do ano, quando ocorre o aumento das chuvas e a altas temperaturas, condições favoráveis para a reprodução do mosquitoAedes aegypti”, alerta o diretor.

Além disso, a população precisa fazer a sua parte e seguir ações para eliminar os focos do mosquito, tais como:

Evite que a água da chuva fique depositada e acumulada em recipientes como pneus, tampas de garrafas, latas e copos;

Não acumule materiais descartáveis desnecessários e sem uso em terrenos baldios e pátios;

Trate adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvazie-a completamente sem deixar poças de água;

Manter lagos e tanques limpos ou criar peixes que se alimentem de larvas;

Lave com escova e sabão as vasilhas de água e comida de seus animais de estimação pelo menos uma vez por semana;

Coloque areia nos pratinhos de plantas e remova duas vezes na semana a água acumulada em folhas de plantas;

Mantenha as lixeiras tampadas, não acumule lixo/entulhos e guarde os pneus em lugar seco e coberto.

