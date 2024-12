Saúde recebe 50 mil doses da nova vacina contra a Covid-19 e distribui aos municípios catarinenses

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / Secom

A Secretaria de Estado da Saúde recebeu 50 mil doses, do imunizante Serum, vacina contra a Covid-19, da Zálika Farmacêutica. Os imunizantes estão sendo distribuídos para as regionais de Saúde. As doses fazem parte de um novo lote que o Ministério da Saúde está entregando a todos os estados e ao Distrito Federal.

Por ser uma nova vacina, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica(DIVE) está orientando as equipes e atualizando as informações técnicas para imunização da população. A vacina Serum, além de ter bons resultados nos testes de eficácia e segurança, possui um maior prazo de validade e consegue ser transportada e conservada de forma mais simples. A temperatura de conservação e transporte é entre +2°C a + 8°C

“A vacina está sendo direcionada para o público acima de 12 anos, e foi acrescentada na rotina de vacinação (idosos e gestantes) e para grupos especiais (pessoas vivendo em instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, indígenas vivendo fora da terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua”, explica João Augusto Fuck, diretor da DIVE. Ele ainda destaca que crianças seguem recebendo a vacina da Pfizer ou Moderna.

O Ministério da Saúde também enviou um documento aos estados que orienta a estratégia de vacinação contra a Covid-19, inclusive como as novas vacinas devem ser aplicadas.

A partir da próxima semana a vacina estará disponível aos municípios.