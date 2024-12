Plano funerário pode integrar planejamento financeiro

Em média, 74% dos indivíduos seriam mais felizes e produtivos se conseguissem atingir estabilidade financeira com planejamento e melhor organização das dívidas. É o que revela um estudo realizado pela fintech Onze, compartilhado pelo portal E-Investidor.

De acordo com a pesquisa, quase metade (47%) dos brasileiros não sabem organizar o próprio orçamento. Além do mais, 59% confessaram que não sabem como fazer e 26% contaram que já tentaram, mas desistiram. Somente 3% dos participantes afirmaram que entendem sobre o tema e organizam suas próprias finanças.

Bernardo M., fundador da empresa de assistência funeral Ciclo Assist e da seguradora Seguros Lugano - empresa que atua com seguro funeral e benefícios -, ressalta que o planejamento em vida é essencial para trazer tranquilidade e suporte emocional também em momentos delicados, como a perda de familiares e entes queridos.

“A perda de um ente querido é inevitavelmente dolorosa, mas ter um plano definido previamente evita que a família precise lidar com decisões complexas e custos inesperados em meio ao luto - além de preços elevados praticados pelo mercado”, explica.

Para o especialista, isso permite que as pessoas se concentrem no que realmente importa: honrar a memória da pessoa falecida e oferecer apoio mútuo.

Plano funerário: no que consiste?

Ele destaca que, ainda hoje, muitas pessoas se perguntam quais são as principais características dos serviços oferecidos por um plano funerário.

“Um plano funerário inclui serviços de suporte completo ao funeral. A Ciclo Assist, por exemplo, oferece serviços como documentação e processo burocrático, organização da cerimônia, ornamentação da urna, contratação da sala velatória, transporte do corpo, transporte do assegurado e suporte emocional à família”, explica.

Além disso, prossegue, muitos planos oferecem benefícios em vida, como assistência residencial, suporte automobilístico e orientação jurídica. “Nosso objetivo é simplificar e aliviar o peso das responsabilidades, tanto no momento do falecimento quanto em situações cotidianas”.

Na avaliação do fundador da Ciclo Assist, o dado da pesquisa que evidencia que 74% dos entrevistados creem que seriam mais felizes e produtivos se conseguissem atingir estabilidade financeira com planejamento reflete a crescente percepção de que o planejamento financeiro é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida.

“A estabilidade financeira proporciona segurança emocional, reduzindo preocupações com imprevistos e permitindo que as pessoas foquem em suas metas e relacionamentos”, afirma. “Incluir um plano funerário no planejamento financeiro pode ser uma decisão estratégica que garante suporte em momentos desafiadores e reforça a sensação de cuidado com a família”, complementa.

Morte ainda é um tabu

Ainda hoje, parte dos brasileiros continuam tratando a morte como tabu, o que pode dificultar a conversa entre familiares e o planejamento de forma prévia.

O empresário acredita que muitas pessoas evitam pensar no assunto [morte] por medo ou desconforto, o que pode levar a decisões precipitadas ou inadequadas em momentos críticos. “Por isso, queremos desmistificar o tema, promovendo diálogos saudáveis e conscientizando sobre a importância de planejar para evitar sobrecargas emocionais e financeiras no futuro”.

De fato, mais da metade (68%) dos brasileiros relataram que sentem dificuldades para lidar com a morte, como mostra uma sondagem analisada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), realizada pelo Studio Ideias e repercutida pelo Jornal da USP.

Na visão do especialista da Ciclo Assist, investir em um plano funerário é, na verdade, um ato de cuidado e amor pelos familiares que demonstra uma preocupação em minimizar o impacto financeiro e emocional de um evento inevitável. “É importante lembrar que o planejamento não é apenas sobre a morte, mas sobre viver com mais leveza e segurança, sabendo que há suporte em qualquer situação”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://cicloassist.com.br/