Em Blumenau, Jorginho Mello participa de formatura de programa para pacientes de hemodiálise da Renal Vida

Foto: Roberto Zacarias/SECOM

O governador Jorginho Mello participou, nesta segunda-feira, 9, da formatura do Programa ReAprender, em Blumenau. O evento celebrou a conclusão do curso de tecnólogo de nove alunos pacientes promovido pela Associação Renal Vida. A iniciativa é realizada em parceria com o Centro Universitário Cidade Verde (UniCV) e oferece cursos de graduação e pós-graduação gratuitos a pacientes renais e familiares, transformando o tempo de tratamento em uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional.

“É um momento que o paciente passa por dificuldade e a Renal Vida foi muito feliz em poder enxergar essa possibilidade de estudo. Você fica ali horas naquela situação, mas a pessoa encontra força para superar e fazer ainda essa graduação. É extraordinário. Eu estou muito feliz de estar aqui na nossa querida Blumenau para dizer que isso é uma demonstração de superação, de fazer algo a mais”, afirmou o governador Jorginho Mello.



A instituição prestou uma homenagem ao governador pelo apoio no tratamento de pacientes pediátricos, principalmente pela viabilização de dois pacientes transplantados no fim de outubro, com recursos do Estado e apoio do Corpo de Bombeiros Militar que fez o transporte. O Governo do Estado tem uma parceria com a Renal Vida, que em 2023 repassou R$ 6,7 milhões. Já em 2024 foram R$ 13,7 milhões. Também foram homenageados o Serviço Médico de Urgência (SAMU), o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além da Policia Rodoviária Federal (PRF).

Foto: Reprodução/Secom SC

“A Renal Vida é referência em Santa Catarina, inclusive para o Brasil. Nos ajudaram inclusive a construir a linha de cuidado da doença renal crônica, atendem em várias unidades de maneira macro regional. É fundamental juntar a educação com saúde, é um exemplo a ser replicado que nós iremos sempre apoiar para que ele possa expandir e esse é um momento de celebração de formatura com mais saúde e com a educação para todo o catarinense”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Sobre o programa

O ReAprender começou em maio de 2021 com a missão de tornar o tempo de tratamento mais produtivo, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação gratuitamente. Atualmente, há 80 opções de cursos de graduação e mais de 300 de pós-graduação. O projeto é realizado em todas as unidades (Blumenau, Brusque, Itajaí, Rio do Sul e Timbó).

“Essa formatura é única. Esse projeto de reaprender brilha os nossos olhos, nos orgulha muito. É muito importante e o Governo do Estado ser um parceiro, um aliado da nossa causa, do paciente renal. Santa Catarina é exemplo no que se refere à nefrologia. E a gente agradece muito o Governo pela parceria, pelo carinho com os nossos pacientes”, disse o presidente da Associação Renal Vida, Luis Claudio Francalacci.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sobre a Renal Vida

A Renal Vida é uma associação privada sem fins lucrativos, fundada em 6 de fevereiro de 2003. Com sedes em Blumenau, Brusque, Itajaí, Rio do Sul e Timbó. Contempla 75 municípios catarinenses, além de efetuar o acompanhamento pré e pós-transplante de todo território nacional.



São mais de 1.200 pacientes em diálise e aproximadamente 15.000 sessões de hemodiálise por mês, além dos serviços de psicologia, nutrição, farmácia e assistência social. Dos atendimentos, 94% são efetuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em conjunto com o Hospital Santa Isabel (com sede em Blumenau), a Renal Vida participou de 2.397 transplantes renais.