Saúde em Obras: Estado entrega reforma na UTI Neonatal e novo elevador ao Hospital Regional de São José

Foto: divulgação/ Ascom SES

Reformas que promovem um ambiente mais humanizado, beneficiando tanto pacientes quanto as equipes de saúde. Na última semana, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) concluiu as melhorias em uma das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) do Hospital Regional de São José (HRSJ) e entregou um dos quatro novos elevadores em processo de instalação.



O espaço da UTI Neo dispõe de 10 leitos e recebeu novo mobiliário, pintura e revisão na estrutura elétrica. Agora, os recém-nascidos que necessitam de cuidados intensivos contam com um ambiente ainda mais humanizado e acolhedor.

O HRSJ conta com 20 leitos de UTI Neonatal, distribuídos em duas enfermarias, o que permitiu a continuidade do atendimento durante as obras. As melhorias foram realizadas com recursos da SES e o apoio de entidades filantrópicas.



Novo elevador

Na última semana também foi entregue um dos quatro novos elevadores que estão em processo de instalação no hospital. O elevador C, que dá acesso aos leitos de internação, já se encontra operacional.

A reforma da fachada também avança, com a substituição das antigas janelas por novas, com persianas integradas, além do tratamento de fissuras, impermeabilização e pintura das paredes.