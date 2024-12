Dr. Lava Tudo facilita conexão entre profissional e cliente

A plataforma de serviço de limpeza de estofados Dr. Lava Tudo conecta profissionais e clientes em 210 cidades do Brasil. A ferramenta digital tem botões intuitivos e campos apropriados para especificar características do produto a ser higienizado e outros detalhes, como limpezas recorrentes e planos por assinatura. Com base nas informações, são apresentados os valores para o cliente, de acordo com a região para a qual é solicitado o serviço.

Os profissionais parceiros da Dr. Lava Tudo passam por uma etapa de pré-cadastro, uma reunião presencial para proposta, fase de registro, análise, etapa contratual e treinamento presencial para estarem aptos a receberem as rotas para prestação de serviço. A plataforma oferece serviços para mais de 30 categorias de produtos, assim como atendimento especializado para empresas.

Gian Gandra, CEO da Dr. Lava Tudo explica como surgiu o programa de parcerias. “Identificamos que havia muitos profissionais dispostos e que precisavam de uma renda extra, então entendemos que poderíamos apoiar diversas pessoas na conquista de clientes para prestação de serviço”.

Para o empresário, a plataforma promove a geração de empregos. “A qualidade de vida também pode ser um dos benefícios que vem acompanhado da flexibilidade de horários, o próprio parceiro define o período de trabalho”.

Mercado de trabalho e empregabilidade

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) com dados do terceiro trimestre de 2024, 7 milhões de pessoas estão desempregadas no país.

Gandra acredita que a iniciativa da Dr. Lava Tudo pode contribuir para a empregabilidade devido à abrangência da plataforma, que alcança diversos estados do país, além de possibilitar a diferentes categorias de profissionais a oferta de seus serviços.

Segundo o empresário, é disponibilizado para os parceiros acesso a uma plataforma de vídeos on-line de conteúdo próprio. “Para a garantia de alta performance do parceiro, nosso conteúdo especializado ensina o passo a passo completo de todas as categorias de limpeza e o manuseio correto dos produtos. Além disso, realizamos treinamentos periódicos e presenciais de cada equipamento, atendimento ao cliente e cuidados essenciais no serviço a domicílio”.

A Dr. Lava Tudo é uma empresa de limpeza, lavagem e higienização de sofás, cadeiras, colchões e estofados em geral. Para ser um parceiro da empresa é necessário ser aprovado na análise inicial de perfil, ter experiência comprovada na área - de no mínimo seis meses -, possuir uma extratora de estofados em condições de realizar os serviços, veículo disponível para uso no trabalho e os materiais indicados para execução do serviço.

Para saber mais sobre o programa de parcerias da Dr Lava Tudo, basta acessar: https://drlavatudo.com/seja-um-parceiro