Três Passos registra 20 notificações de Covid-19 e 9 casos positivos

A Secretaria de Saúde de Três Passos divulgou nesta segunda-feira (9) o balanço atualizado dos casos de Covid-19 no município. Até o momento, foram 20 notificações, das quais 9 testaram positivo, 11 tiveram resultado negativo e 8 pacientes já receberam alta médica.

Diante do aumento nas notificações, as autoridades de saúde reforçam a importância dos cuidados básicos para prevenir a disseminação do coronavírus, como:

Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel;

Utilizar máscaras em ambientes com aglomerações ou em locais fechados;

Manter o distanciamento social sempre que possível;

Cobrir boca e nariz com o braço ao tossir ou espirrar;

Procurar atendimento médico em caso de sintomas suspeitos.

Os principais sintomas da Covid-19 incluem febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, dores no corpo, perda de olfato ou paladar e cansaço.

Dengue sob controle, mas monitoramento segue

Além da Covid-19, o município notificou 9 casos suspeitos de dengue nas últimas semanas. Contudo, nenhum deles teve resultado positivo. Mesmo assim, a população é orientada a eliminar focos de água parada e manter a vigilância para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A Secretaria de Saúde segue acompanhando ambas as situações e alerta para a colaboração da comunidade no cumprimento das medidas de prevenção.