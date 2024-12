Governo destina R$ 10 milhões para construção de anexo do Hospital Getúlio Vargas, em Estância Velha

Foi assinada, nesta sexta-feira (6/12), a portaria que destina R$ 10 milhões à prefeitura de Estância Velha para a construção do novo anexo do Hospital Municipal Getúlio Vargas. A ampliação do local contempla um novo espaço para unidades de atendimento imediato e de imagenologia.

Além da construção das unidades de atendimento, o recurso será usado para o necrotério e ampliação da subestação de energia e da central de gases medicinais. A construção do novo anexo inclui novas salas de urgência e emergência, leitos clínicos, central de imagem, leitos pediátricos e setor de observação.

A ampliação do hospital será realizada em uma nova edificação, localizada na sua lateral, e será ligada a ele por meio de uma passarela em rampa. A obra do novo anexo terá 1,7 mil metros quadrados na parte do térreo, mas o projeto ainda prevê uma nova ampliação para que se chegue aos 3 mil metros quadrados, com mais dois andares. Com a nova estrutura, as áreas do hospital atual onde fica a emergência serão transformadas em áreas de apoio e administrativas.

Presente ao evento, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, falou sobre o projeto proposto. “Avaliamos a necessidade de ampliação da estrutura hospitalar para poder atender também à comunidade local e regional. Esses R$ 10 milhões irão viabilizar o primeiro piso e toda a estrutura para poder erguer um prédio que será de três andares”, disse.

O prefeito Diego Francisco falou do papel da cidade para o apoio na rede assistencial para a região. “O município de Estância Velha quer se colocar à disposição do governo do Estado para ser referência naquilo que considerarem necessidade na região, para somar, construir e agregar”, afirmou.

Detalhes da obra

Estrutura da Unidade de Pronto Atendimento (Emergência) - com 705m²:

Espera para adultos e para pediatria

6 consultórios

8 leitos de observação para adultos

2 quartos de isolamento com banheiros

3 leitos de observação pediátricos

2 leitos na sala vermelha

7 poltronas de aplicação de medicamentos

4 poltronas de aplicação de medicamentos pediátricos

3 poltronas de inalação

2 salas de suturas e curativos

1 sala de gesso e redução de fraturas

Áreas de apoio

Unidade de Imagenologia - 328m²:

2 salas de ultrassonografia

1 sala de raio-x

1 sala de eletrocardiograma

1 sala de tomografia

1 sala de recuperação e preparo de pacientes com 3 leitos

Áreas de apoio