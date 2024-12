Hospital de Sapiranga inaugura reforma do centro obstétrico feita com investimento do Estado

Para a obra, governo investiu R$ 798 mil, com uma contrapartida de R$ 385 mil do município -Foto: Ascom SES

Foi inaugurada, nesta sexta-feira (6/12), a reforma do Centro de Parto Normal e Pronto Atendimento Obstétrico do Hospital Sapiranga. O novo local irá proporcionar uma experiência mais qualificada para mães e bebês, elevando os padrões de humanização durante o processo de parto. Além de aprimorar as condições físicas, a reforma também teve como objetivo aumentar a média de partos, que era de 1,5 mil por ano, em até 15%.

Para a obra, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investiu R$ 798 mil, com uma contrapartida de R$ 385 mil do município, totalizando R$ 1,18 milhão aplicado na obra.

Presente ao evento, a titular da SES, Arita Bergmann, destacou os recursos destinados para a especialidade obstétrica. “Temos um grande investimento nessa área. Só em maternidades, como esta de Sapiranga, já são 34 estabelecimentos de saúde que recebem recursos do programa Avançar do governo do Estado.”

A diretora-executiva do hospital, Elita Cofferri Herrmann, comentou do trabalho realizado. “Hoje é um momento muito especial, de mais uma entrega entre muitas que o Hospital Sapiranga vem fazendo, principalmente nos últimos cinco anos. Estamos deixando essa estrutura com um ambiente amplo, acolhedor e muito mais humanizado”, ressaltou.

Novo espaço conta com quartos individualizados e com banheira dedicada ao parto humanizado -Foto: Ascom SES

O antigo centro obstétrico, localizado na estrutura da antiga emergência, no primeiro pavimento do bloco A do hospital, foi todo remodelado. O novo espaço conta com quartos individualizados e com banheira dedicada ao parto humanizado.

Além de oferecer instalações modernas, a intenção é reforçar o compromisso da instituição com a saúde e o bem-estar das gestantes e de seus filhos. A iniciativa visa criar um ambiente seguro, acolhedor e especializado para atender às necessidades das mães e dos bebês, tornando-se uma referência em atendimento obstétrico na região.

Convênio para equipamentos do bloco cirúrgico

Na oportunidade, também foi assinado um novo convênio com a entidade para a aquisição e instalação de equipamentos para a sala cirúrgica, no valor de R$ 1.287.051,19. Entre os itens a serem adquiridos, estão um arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens, carro de anestesia com monitor, bisturi eletrônico, mesa cirúrgica elétrica e uma torre de vídeo com sistema de câmera com resolução 4K.

Referência para a região

O Hospital Sapiranga é referência para urgência e emergência para diversos municípios da região. Com a adesão de ambulatórios cirúrgicos por meio do Programa Assistir, da SES, ampliou sua área de abrangência e volume cirúrgico, tanto para cirurgia geral quanto na especialidade de traumato-ortopedia.

No ano de 2023 o Hospital Sapiranga teve uma ampliação de 26% no número de cirurgias SUS, na comparação com o ano de 2021. Atualmente, o Hospital Sapiranga realiza anualmente cerca de 3 mil cirurgias ao SUS, em diversas especialidades. A região de abrangência do hospital possui uma alta demanda de procedimentos.

O hospital é referência para as cidades de Araricá, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio e Sapiranga, com população aproximada de 187 mil habitantes.