Saúde em Obras: demolição de prédio que dará lugar à nova unidade do Hemosc começa em Itajaí

Foto: Gabrielli Marcondes / Hemosc



Iniciou nesta sexta-feira, 6, a demolição do atual prédio onde será construída uma unidade do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) em Itajaí. O local de Coleta e Distribuição de Sangue do Hemosc é uma demanda antiga da população e será construída na Rua Lauro Muller, nº 374, no Centro.

O prazo estimado para a conclusão da demolição é de 30 dias. A demolição segue por mais alguns dias, depois os resíduos serão retirados e a área será deixada pronta para o início da obra. Paralelamente a isso, o projeto da nova obra está em avaliação na Diretoria de Vigilância Sanitária.

O Hemosc será um ponto estratégico para a distribuição de hemocomponentes, funcionando 24 horas por dia para atender os hospitais da região, além de realizar coleta de sangue em horário específico, de seis horas diárias.

Há um grande empenho de todos os envolvidos, como o Governo do Estado, SES, a organização social Fahece, Hemosc e parceiros, para entregar essa unidade de coleta e distribuição de sangue o quanto antes, pois ela fará a diferença na saúde da região de Itajaí.



