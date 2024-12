Cirurgias plásticas oculares ganham espaço em hospitais oftalmológicos no Brasil

A busca por procedimentos estéticos focados na região dos olhos tem crescido significativamente no Brasil. Tratamentos como blefaroplastia (cirurgia de pálpebras), lifting de sobrancelhas e aplicações de toxina botulínica, tradicionalmente realizados em clínicas de cirurgia plástica, estão se tornando parte do portfólio de serviços das redes de hospitais oftalmológicos.

De acordo com um levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), a blefaroplastia foi um dos procedimentos mais realizados no Brasil no último ano, com mais de 216 mil cirurgias, representando um aumento em relação a 2022.

É possível interpretar esse crescimento como uma mudança nos hábitos dos pacientes, que buscam tratamentos estéticos aliados à funcionalidade na região dos olhos. A cirurgia de pálpebras, por exemplo, tem como objetivo reduzir incômodos causados pelo excesso de pele que pode comprometer o campo de visão ou atender a demandas estéticas relacionadas à região ocular.

A segurança proporcionada por hospitais que utilizam tecnologia avançada tem atraído cada vez mais pacientes interessados em realizar procedimentos estéticos e cirúrgicos em ambientes devidamente equipados. Segundo a Dra. Samila Cavalcanti, cirurgiã da Elleve Plástica no Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE), integrante da rede Vision One, a interligação de protocolos rígidos de segurança com a entrega de resultados satisfatórios têm fortalecido a preferência dos pacientes por esses centros de saúde.



“Além de uma estrutura física completa, há protocolos rigorosos relacionados à segurança, higiene e treinamento da equipe para procedimentos mais complexos”, pontua. A médica ressalta ainda que, os pacientes sentem confiança por estarem em um ambiente preparado para cuidar de sua saúde e bem-estar e lidar com possíveis intercorrências, algo essencial em tratamentos invasivos como lasers e cirurgias plásticas.

A Elleve, que começou suas atividades em algumas unidades da rede hospitalar de olhos e hoje opera em mais de vinte localidades pelo Brasil, tem se dedicado especialmente ao pós-operatório. “Entendemos que atenção e cuidado diferenciados são fundamentais para um tratamento bem-sucedido”, explica a Dra. Samila.