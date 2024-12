Secretaria do Esporte e Lazer promove encontro de capacitação do programa Pró-Esporte RS

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) realizará, em 13 de dezembro, o Encontro de Capacitação do Programa Pró-Esporte RS. O evento tem início às 14h, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e se destina a interessados em construir um projeto esportivo a ser beneficiado pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE).

A capacitação das pessoas físicas e jurídicas e dos representantes de prefeituras será feita pela equipe técnica do Departamento de Fomento da SEL, que irá apresentar a sistemática, a documentação e os conceitos básicos necessários para a montagem de um projeto.

O encontro ocorre em formato híbrido, com participação presencial ou por meio da transmissão on-line no canal da SEL no Youtube. Não é necessária inscrição prévia.

Pró-Esporte

O Pró-Esporte é um programa de incentivo ao esporte no Rio Grande do Sul para o financiamento de projetos esportivos e paradesportivos. O financiamento é indireto, pelo patrocínio de empresas que compensam o valor com o ICMS a recolher. São dez linhas de financiamento para diferentes tipos de projetos. O proponente pode ser pessoa física e jurídica (com ou sem fins lucrativos) ou prefeitura. As janelas de inscrição do Pró-Esporte ocorrem duas vezes por ano, em janeiro e julho.

Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte recebeu mais investimento anual, saindo de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões, e executou, pela primeira vez em sua história, 100% do valor destinado. O programa passou por um processo de democratização, saltando de 14 para mais de 60 modalidades atendidas, ampliando, assim, sua capilaridade e impacto social.

Serviço

O quê:Encontro de Capacitação do Pró-Esporte RS

Quando: sexta-feira (13/12), às 14h

Onde: auditório do Caff (av. Borges de Medeiros, 1501, andar térreo - Porto Alegre)

Transmissão on-line: canal da SEL no Youtube