Xtrem investe no portfólio de Primavera-Verão 2025

A Xtrem, multinacional chilena do segmento de mochilas, bolsas e acessórios, pertencente ao grupo Samsonite, aposta na coleção da temporada Primavera-Verão 2025, voltada ao público ZAlpha. A nova edição, denominada "Spring Summer 2025" ou "Primavera-Verão 2025", destaca uma estratégia clara de adaptação às necessidades dessa geração conectada, tanto no contexto casual quanto escolar, com quatro cápsulas e parcerias estratégicas.

Assim, a coleção foi desenvolvida para atender às necessidades de design e praticidade do público jovem, com foco na rotina dos estudantes. Seu formato e funcionalidade visam proporcionar adequação ao uso diário, oferecendo soluções que atendem à segurança e ao transporte de itens essenciais.

O público Zalpha é uma combinação das características das gerações Z e Alpha. Essa geração é marcada pela fluência digital, tendo crescido em um ambiente altamente conectado, onde a tecnologia é uma parte essencial de seu cotidiano. Os membros da geração Z são conhecidos por sua consciência social e engajamento em questões como diversidade e sustentabilidade, enquanto a geração Alpha, ainda em formação, é influenciada por tendências tecnológicas emergentes e pela educação digital.

A marca Xtrem se volta para esse público por reconhecer suas preferências e comportamentos. Os jovens ZAlpha buscam produtos que não apenas atendam às suas necessidades funcionais, mas que também reflitam seus valores e estilo de vida. Com um forte interesse por cultura pop, gaming e experiências interativas, essa geração valoriza marcas que se alinham com suas identidades e proporcionam produtos versáteis e que possam confiar.

Os materiais escolhidos para esta coleção refletem as demandas desta geração que está em constante movimento. Entre os destaques está um tecido que combina leveza e resistência, características essenciais para jovens que buscam praticidade sem abrir mão do estilo. A marca priorizou materiais duráveis em suas bolsas e mochilas, atendendo às necessidades de quem vive o cotidiano de estudos, explora novas experiências ou embarca em aventuras momentâneas.

A coleção apresentada na campanha "Primavera-Verão" é composta por quatro cápsulas distintas, cada uma voltada para diferentes perfis da geração ZAlpha. A cápsula "Xplorer" foca em jovens interessados em funcionalidade, com modelos de cores neutras e design prático. A "Color Light" destina-se a adolescentes que preferem itens compactos em tons vivos e pastéis. Já a "Deninverse" busca equilibrar estilo e tendências com foco no conforto. Por fim, a cápsula "Rainbow" explora cores intensas, refletindo características associadas à personalidade tecnológica e dinâmica desse público.

A coleção também marca uma parceria com a influenciadora Toria e o criador de conteúdo Caio Cerqueira, nomes que dialogam diretamente com o público-alvo da geração ZAlpha. Ambos foram escolhidos para representar a campanha por sua presença nas mídias sociais e conexão com temas como estilo, praticidade e expressão individual, características que a marca busca refletir nos modelos desta temporada.

A Xtrem

Fundada em 1998 em Santiago, Chile, a Xtrem é uma marca especializada em mochilas e acessórios voltados para aventuras e experiências ao ar livre. Em 2013, a Xtrem se integrou ao grupo Samsonite, o que permitiu sua expansão para mercados na América Latina, incluindo Brasil, México e Argentina. Atualmente, suas coleções, que incluem mochilas, bolsas e acessórios, estão disponíveis em lojas multimarcas e no site oficial da Samsonite Brasil.