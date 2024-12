Viagens rodoviárias crescem 33% e aquecem o turismo no país

As viagens rodoviárias registraram um aumento de 33% no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Associação Brasileira de Transportes Terrestres (Abrati). Esse desempenho movimentou o turismo nacional, mesmo em um período com poucos feriados prolongados, conforme informações do Ministério do Turismo.

A proximidade de São Paulo com cidades que oferecem turismo cultural, gastronômico e natural reforça o interesse por roteiros de curta duração. Além disso, a infraestrutura de rodovias como a dos Bandeirantes, a Castelo Branco e a Dutra facilita o acesso rápido a destinos que atendem a diferentes interesses e perfis de visitantes. Abaixo, os principais atrativos de dez cidades a poucas horas de São Paulo:

Mairiporã: turismo de aventura e áreas verdes

Localizada na Serra da Cantareira, Mairiporã é um destino com opções para trilhas, como a do Pico do Olho D’Água, esportes off-road, como 4x4 e motocross, além de cachoeiras e espaços para atividades ao ar livre.

Guarulhos: opções gastronômicas, compras e eventos

Guarulhos oferece uma ampla rede de restaurantes, shoppings como o Internacional e o Parque Shopping Maia, além de uma agenda cultural diversificada. Para o turismo ecológico, o Núcleo Cabuçu do Parque Estadual da Cantareira é um dos destaques da cidade.

Itapecerica da Serra: templos e mata atlântica preservada

Itapecerica da Serra concentra atrativos como o Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, os templos Kinkaku-ji e Enkoji, além de áreas preservadas de mata atlântica, que incluem trilhas e opções de contato com a natureza.

Atibaia: capital nacional do morango e turismo ao ar livre

Atibaia é reconhecida oficialmente como a capital nacional do morango e realiza anualmente a Festa das Flores e Morangos, atraindo turistas de diversas regiões. Outros atrativos incluem a Pedra Grande, popular para esportes radicais, e o teleférico que liga o centro da cidade ao Morro do Santuário.

Guararema: turismo cultural e histórico

Guararema oferece atrações como o Parque da Pedra Montada, a Ilha Grande e o Trem de Guararema. A cidade também é conhecida por um centro histórico com construções preservadas, lojas de artesanato e restaurantes.

Joanópolis: cachoeiras e lendas regionais

Joanópolis é conhecida pela Cachoeira dos Pretos, com mais de 150 metros de altura, e por suas lendas regionais, como a do lobisomem, que inspiram eventos culturais. A cidade também conta com turismo rural e trilhas ecológicas.

Bragança Paulista: gastronomia e turismo náutico

Bragança Paulista possui atrativos como o Lago do Taboão e a Represa do Jaguari, voltados para esportes aquáticos e passeios ao ar livre. O município também é conhecido por sua produção de linguiça artesanal.

Ibiúna: áreas naturais e esportes aquáticos

Ibiúna, localizada na Serra de Paranapiacaba, é cercada por áreas de preservação ambiental e lagos como a Represa de Itupararanga, que atrai visitantes para esportes aquáticos e atividades náuticas.

São Roque: rota do vinho e cultivo de alcachofras

São Roque é destaque pela Rota do Vinho, que reúne vinícolas, adegas e restaurantes especializados. A produção de alcachofras, celebrada em eventos locais, também é uma atividade importante no município, que combina turismo gastronômico e histórico.

Juquitiba: turismo ecológico e atividades aquáticas

Juquitiba, localizada no Vale do Ribeira, é conhecida por trilhas ecológicas e passeios de rafting. A cidade é um destino procurado por quem busca contato com a natureza e atividades ao ar livre.

Plataforma reúne informações de todas as cidades em um único app

Essas cidades fazem parte da plataforma Destinos Inteligentes, que centraliza informações sobre atrativos, restaurantes, eventos e serviços em um único aplicativo. Cada município também possui um site próprio, oferecendo mais praticidade para planejamento de viagens.

De acordo com Edimar Martins, CEO da GovTech, "essa tecnologia não apenas facilita a experiência dos turistas, mas também auxilia no desenvolvimento estratégico das cidades. O aumento das viagens rodoviárias reflete o interesse por destinos próximos a grandes centros urbanos, que atendem a diferentes perfis de visitantes e segmentos turísticos", finaliza.

Website: https://guia.destinosinteligentes.tur.br/cidades/SP

App: https://4et.us/DestinosInteligentes